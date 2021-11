El presidente de la COP26 afirma que la financiación frena el borrador final

En la víspera de la clausura de la cumbre, Sharma se dirigió al plenario de la conferencia para anunciar “progresos significativos” en las últimas horas, pero destacó la necesidad de cerrar cuanto antes los aspectos técnicos para poder limar las diferencias políticas en la jornada del viernes. “No hemos llegado aún, hay mucho trabajo por hacer. Sé lo duro que están trabajando, pero debe haber otro cambio de marcha para que los negociadores acaben el trabajo técnico”, dijo Sharma a los delegados de casi 200 países.

El presidente de la cumbre admitió que nadie en la sala estaba plenamente “contento” con el texto del borrador, pero alabó el “compromiso” de las partes para encontrar un consenso. Sharma llamó la atención sobre la “necesidad crítica de elevar los esfuerzos en financiación”, antes de publicar un nuevo borrador. “Los líderes fueron claros en que querían consenso y ambición, pero en las mesas de negociación estamos teniendo problemas para hacer progresos incluso en aspectos rutinarios”, manifestó.

Para ello, pidió a los ministros que ejercen de “facilitadores” que elaboren propuestas sobre un “objetivo colectivo cuantificado” y sobre “financiación climática a largo plazo” para que sean debatidas por las partes.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, señaló que ve voluntad política para alcanzar un pacto que desarrolle el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. “Creo que hay una dinámica positiva. Veo un sentimiento creciente entre los líderes de que hay que alcanzar un acuerdo”, dijo Timmermans en rueda de prensa celebrada en Glasgow.

Preguntado por algunas críticas sobre la supuesta escasa ambición de la UE en las negociaciones, Timermans señaló que “la Unión Europea no tiene nada de lo que avergonzarse” y pidió que se juzguen “los esfuerzos de la UE de acuerdo con los resultados aquí y no a lo que la gente que no está aquí cree ver o no ver”.

Con información de EFE y AFP.