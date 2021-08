El jefe de BioNTech asegura que todavía no es necesario adaptar la vacuna Pfizer a la variante Delta

La vacuna anticovid de los laboratorios Pfizer/BioNTech funciona con las nuevas variantes del coronavirus en circulación y “todavía no necesita ser adaptada”, aseguró este lunes el jefe de BioNTech, preconizando más bien una “tercera dosis”.

”Es posible que en los próximos 6 a 12 meses surja una variante que requiera la adaptación de la vacuna, pero todavía no es así”, afirmó Ugur Sahin en conferencia de prensa. ”Tomar una decisión ahora podría revelarse erróneo si en tres o seis meses hay otra variante dominante”, añadió. Según él, este cambio debería hacerse únicamente si “la vacuna existente no es eficaz o no es óptima”.

”Es posible que en los próximos 6 a 12 meses surja una variante que requiera la adaptación de la vacuna, pero todavía no es así”, afirmó Ugur Sahin, jefe de BioNTech - Imagen ilustrativa / Web

”Por ahora, sabemos que un refuerzo con la fórmula de base es suficiente”, insistió Ugur Sahin. Por ello, “el mejor enfoque para manejar esta situación es continuar con una dosis de refuerzo”, añadió.

Pfizer y BioNTech anunciaron a principios de julio “resultados prometedores” de ensayos con una tercera dosis y preveían pedir autorización para administrarla en Estados Unidos y Europa.

Las declaraciones de Sahin tuvieron lugar durante la presentación de resultados financieros de BioNTech en el segundo trimestre. Desde principios de año, el laboratorio registró 7.300 millones de euros (8.580 millones de dólares) de facturación contra 69,4 millones de euros (81,5 millones de dólares) en el mismo periodo de 2020, antes de terminar la vacuna anticovid. Este incremento “se debe principalmente al aumento rápido del aprovisionamiento de la vacuna contra el covid-19 en todo el mundo”, indicó.

El laboratorio entregó más de 1.000 millones de dosis desde comienzos de año y cuenta con alcanzar 2.200 millones antes de terminar 2021. Solo con este fármaco, BioNTech espera facturar 18.700 millones de dólares este año, indicó. En mayo, el laboratorio preveía únicamente 11.500 millones de dólares de facturación anual.