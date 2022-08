El escritor Salman Rushdie continúa en estado crítico con respiración asistida: Irán celebró el ataque

Salman Rushdie, el escritor que desde hace décadas estaba amenazado de muerte por el régimen iraní y por quien llegaron a ofrecer 3 millones de dólares por su cabeza, fue apuñalado el viernes en el cuello y en el abdomen cuando estaba a punto de ofrecer una conferencia. El ataque se produjo en el marco de un festival literario en el oeste del estado de Nueva York.

El famoso autor anglo-indio, de 75 años, está con respiración asistida, tiene los nervios del brazo cortado, el hígado dañado y corre el riesgo de perder un ojo, dijo su agente a The New York Times.

Cómo fue el ataque

Según informó la policía estatal, cuyo relato fue confirmado por decenas de testigos en el lugar, cerca de las 11 de la mañana, hora local, Rushdie se disponía a ser entrevistado en un anfiteatro con capacidad para 4000 personas en el Instituto Chautauqua, en la localidad del mismo nombre a unos 75 kilómetros al sur de Buffalo, detalla Clarín.

Cuando estaba sobre el escenario, un hombre vestido de negro surgió desde el público a toda velocidad con un cuchillo y se arrojó sobre Rushdie, a quien llegó a aplicarle una puñalada en el cuello y otra en el abdomen.

El atacante fue rápidamente atrapado por un agente de seguridad y por varios espectadores que subieron al escenario para controlarlo y terminó arrestado por un agente estatal asignado al evento.

Rushdie fue transportado en helicóptero a un hospital del área. Mientras iba en la camilla se lo vio consciente, tomándose del cuello.

En medio del caos y gritos aterradores que colmaron el anfiteatro, el escritor fue llevado tras una pantalla del escenario y fue asistido por un médico que estaba entre la audiencia.

El agresor, según contó un testigo a The Washington Post, tenía las manos manchadas con sangre y también habría logrado herir levemente en la cabeza al entrevistador, Henry Reese.

El escritor fue sometido a una cirugía

Rushdie fue transportado en helicóptero a un hospital del área. Mientras iba en la camilla se lo vio consciente, tomándose del cuello. Su estado aún no conoce oficialmente pero trascendió que fue sometido a una cirugía.

Su agente, Andrew Wylie, dijo a The New York Times que Rushdie estaba con un respirador. “Las noticias no son buenas”, escribió en un mail al periódico a fin de la tarde. “Salman podría perder un ojo, los nervios de su brazo fueron cortados y su hígado fue apuñalado y dañado”.

Quién es el agresor

El atacante fue identificado luego por un portavoz policial como Hadi Matar, de 24 años, residente en New Jersey, aunque no trascendieron sus motivaciones. Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor actuó solo y que podría tener simpatías con el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria islámica. También expresaron que tenía permiso para acceder al evento del escritor, según Clarín.

El primero en reportar el ataque fue un periodista de la agencia AP presente en el lugar y luego trascendieron varios videos de asistentes que fueron subidos a las redes sociales.

El supuesto atacante del escritor.

Los medios de Irán celebran el ataque

“El cuello del diablo fue golpeado por una navaja”, dijeron desde la prensa oficial iraní. Si bien por el momento el gobierno iraní no emitió ninguna reacción oficial sobre el intento de asesinato de Rushdie, todos los medios de comunicación de la república teocrática, salvo el diario reformista Etemad, dieron cuenta de la noticia calificando a Rushdie, según la línea oficial, de “apóstata”.

“Felicitaciones a este hombre valiente y consciente del deber que atacó al apóstata y depravado Salman Rushdie en Nueva York”, dice el principal diario ultraconservador de Irán, Kayhan, en referencia al atacante, identificado por la policía como Hadi Matar, quien está detenido.

“Besemos las manos de quien desgarró el cuello del enemigo de Dios con un cuchillo”, agrega el artículo del periódico, cuyo jefe es designado por el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei.

“Aunque hasta el momento no haya noticias sobre su muerte, esperamos que muera y con la muerte de este autor satánico el corazón herido de los musulmanes pueda sanar después de todos estos años”, dice un texto de la agencia estatal FARS.

Elogios de los ciudadanos iraníes

Algunas personas elogiaron el ataque contra el escritor, alegando que empañó la fe islámica con su libro Los versos satánicos, de 1988. En las calles de la capital de Irán, aún se observan imágenes del difunto ayatollah Komeini.

“No conozco a Salman Rushdie, pero me complace saber que fue atacado porque insultó al islam”, expresó Reza Amiri, un repartidor de 27 años. “Este es el destino de cualquiera que insulte las santidades”.

Otros, sin embargo, expresaron su preocupación de que Irán podría aislarse aún más del mundo a medida que las tensiones siguen siendo altas por su desbaratado acuerdo nuclear con las potencias internacionales.

Con información de AP, AFP, La Nación y Clarín.