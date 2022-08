El atacante de Salman Rushdie se sorprendió al enterarse que el escritor sobrevivió

Hadi Matar es el joven de 24 años señalado como el principal sospechoso de querer matar al escritor hindú Salman Rushdie en Nueva York el viernes pasado. Rushdie vivía bajo amenaza después de que el ayatollah Jomeini emitiera una fatwa en el año 1989 por la que pidió el asesinato del escritor tras la publicación del libro ‘Los versos satánicos’.

Según lo detalló el medio The New York Post, el atacante aseguró sentir aversión por el reconocido literato por “haber atacado el Islam”, pero negó las vinculaciones que se le hicieron con Irán e incluso reconoció no haber concluido la lectura de ‘Los versos satánicos’.

El escritor Salman Rushdie. / Foto: AP

En la breve entrevista de The New York Post con el sospechoso, se describió al agresor como una persona sorprendida luego de enterarse que Rushdie había sobrevivido al ataque y evitó, por consejo de su abogado, declarar si se inspiró en la fatwa del ayatollah, aunque dejó clara su simpatía hacia el exlíder iraní.

“Respeto al ayatollah. Creo que es una gran persona. Eso es todo lo que diré sobre el asunto”, sintetizó Matar, quien además negó tener contacto con Irán o con el ala dura del régimen. La república teocrática, por su parte, también negó “categóricamente” tener vínculos con el atacante.

Sobre el libro que llevó a Khomeini a emitir la orden de asesinato hace más de tres décadas, Matar agregó: “He leído un par de páginas. No he leído la cosa entera de punta a punta”.

El escritor Salman Rushdie, tirado en el piso, tras se atacado en Nueva York

En cambio, afirmó haber pasado tiempo viendo sus videos en YouTube: “Vi muchas charlas. No me gusta la gente así de falsa”.

Rushdie permanece en estado grave en un hospital de Pensilvania y los detalles sobre su salud son escasos, pero su hijo dijo que ya no necesita respiración asistida y el martes trascendió que fue “elocuente” cuando fue entrevistado por los agentes de Policía.