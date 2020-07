Video: es argentino e increpó al gobernador de Florida: ”¡Usted es una vergüenza!”

Thomas Kennedy, es un activista de 29 años que nació en Argentina pero migró a los Estados Unidos en la crisis del 2001. Su nombre trascendió luego de que en una conferencia de prensa increpara en vivo y en directo a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. El video de lo sucedido se hizo viral rápidamente.

Las imágenes muestran a Kennedy cuando le gritó en plena conferencia de prensa al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis “¡usted es una vergüenza!” por el manejo de la crisis del coronavirus en el estado.

Kennedy tenía nueve años cuando llegó con visa de turista a Estados Unidos con su familia, en el marco de la crisis de 2001. Según él mismo le contó a La Nación, fue su historia de vida y la llegada del presidente Donald Trump al poder lo que hicieron que se convirtiera en activista. Hoy trabaja como coordinador de Florida en United We Dream, la mayor organización del país por los derechos de los inmigrantes que tiene su sede en Miami.

“Protesto porque la Florida es un desastre. Somos el epicentro de la crisis del coronavirus porque los políticos hicieron las cosas mal. Estuve indocumentado por muchos años y gente como Ron DeSantis no ha tenido los intereses de mi comunidad en mente. Es un trumpista, un extremista. Ahora las decisiones políticas tienen otra magnitud en medio de una crisis de salud que estamos viviendo”, detalló Kennedy a La Nación. El joven además contó que estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida.

El hecho que tomó fuerzas y se hizo viral ocurrió el lunes cuando DeSantis brindó su conferencia de prensa en el Jackson Memorial Hospital, 24 horas después de que el Departamento de Salud de Florida reportara un récord de 15.299 casos nuevos.

Cuando Thomas se enteró de la conferencia pensó de inmediato que debía estar ahí: “Tengo que hacer algo, pensé. En la entrada dije que era escritor y me dieron la credencial de prensa. Luego de protestar, me sacaron a los empujones, me dijeron que me iban a arrestar y yo les dije que por la primera enmienda tenía derecho a expresarme y me fui porque no quería que el conflicto escalara”.

Los padres de Thomas, Mauro Kennedy y María Bilbao, nacieron en La Paz, una ciudad de 24.000 habitantes en Entre Ríos. Decidieron dejar el país en la crisis económica que atravesó Argentina en 2001.

“Somos de clase trabajadora. Mi padre tenía dos hermanos en Estados Unidos y vinimos con visa de turista. Primero fuimos a Nueva Jersey y luego a Florida. La visa de turista se venció y nos quedamos”, contó al medio.

Luego el joven estuvo indocumentado hasta 2012 cuando se casó. Fue entonces que sin dudar realizó el trámite para sus padres que se convirtieron en ciudadanos, hecho que logró en 2017. Ahora Thomas está cursando una maestría en la Universidad de Miami en Comunidades y Cambio Social.

También explicó que fue su madre quien lo encaminó para ser activista: “En 2015 con el discurso de Trump contra los inmigrantes me involucré más. A eso se sumó que mi papá se enfermó de las caderas ese año, no podía caminar y él trabaja en el sector de la construcción. No se podía operar porque no teníamos seguro médico. Finalmente hicimos un crowfounding y lo pudimos resolver, como hacen muchos indocumentados”, contó.

Finalmente detalló que él protesta por los inmigrantes, porque nota que la gente está cansada, y que además por la pandemia no ha habido ayuda económica para los que tienen negocios, es por ello que la gente está perdiendo sus trabajos. “Están haciendo todo mal”, concluyó.