EE.UU. elaboró una “lista negra” de empresas tecnológicas chinas

Estados Unidos incluyó en la lista negra de inversiones a ocho empresas de tecnología de China por rastrear a las minorías en el país, anunció este el Departamento del Tesoro estadounidense a través de un comunicado.

”Estas ocho entidades apoyan activamente la vigilancia biométrica y el rastreo de las minorías étnicas y religiosas en China, particularmente la minoría uigur predominantemente musulmana en Sinkiang”, informó. Se prohibirá a los estadounidenses comprar o vender determinados valores cotizados en la bolsa relacionados con las empresas.

Las empresas incluyen Cloudwalk Technology Co., Ltd.; Dawning Information Industry Co., Ltd.; Leon Technology Company Limited; Megvii Technology Limited; Netposa Technologies Limited; Tecnología Co., Ltd de SZ DJI; Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd.; y Yitu Limited.

”La acción de hoy destaca cómo las empresas privadas en los sectores de tecnología de vigilancia y defensa de China están cooperando activamente con los esfuerzos del Gobierno para reprimir a miembros de grupos de minorías étnicas y religiosas”, indicó Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.