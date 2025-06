"Dormimos vestidos y con el pasaporte en la mochila": el testimonio de un argentino en Israel en medio de la guerra con Irán

Loam, un argentino que reside en Israel desde hace más de 30 años, compartió en diálogo con Rivadavia AM 630 el impacto cotidiano que dejó el reciente ataque iraní sobre suelo israelí , y cómo se vive bajo la constante amenaza de bombardeos y el sonido permanente de sirenas antiaéreas.

“Desde la madrugada del viernes, cuando sonó la primera alarma a las 3:30, no hemos podido retomar la rutina. Solo salimos para ir al supermercado o la farmacia. El resto del tiempo hay que estar en casa y cerca de un búnker”, relató.

“El margen es mínimo. Al sonar la alarma, tenés menos de un minuto para refugiarte. Es parte de la vida acá, estamos acostumbrados, pero esta vez es diferente . No es un ataque de Hamas: es Irán directamente”, subrayó Loam.

La cúpula de hierro no pudo repeler todos los misiles iraníes y varios cayeron sobre Tel Aviv.

El conflicto alteró por completo la vida cotidiana. “Hace tres días que no vamos a trabajar, no hay clases, no se puede ir a la playa. Vivimos pendientes de las alarmas. De día suele estar más tranquilo, pero a la noche comienzan los ataques. Uno se acuesta vestido, con la mochila lista y el pasaporte a mano”, narró con crudeza.

Israel.jpg El conflicto comenzó el viernes cuando Israel atacó a Irán.

Consultado sobre el futuro inmediato, Loam reconoció que reina la incertidumbre. “Todo depende de la respuesta de ambos lados. Podría calmarse pronto o volverse un conflicto prolongado. Nadie lo sabe. Lo único seguro es que cuando suena la sirena, tenés que correr. Acá no hay margen para dudar”.

A modo de cierre, dejó una reflexión sobre la resiliencia de la sociedad israelí: “Estamos asustados, sí, pero también preparados. Esta sociedad está entrenada para defenderse. Eso da un poco de tranquilidad en medio de tanto ruido y tensión”.

Israel en guerra con Irán

Ayer el gobierno de Israel reportó al menos a diez personas fallecidas y más de 150 heridas, así como edificios destruidos.

Son los bombardeos que más daño humano han provocado en Israel desde la reciente escalada de tensiones con Irán, que se inició en la madrugada del viernes con la ofensiva del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre el país persa.

Personal de rescate trabaja en el lugar de un ataque con misiles iraníes en Ramat Gan, Israel. Personal de rescate trabaja en el lugar de un ataque con misiles iraníes en Ramat Gan, Israel. Web

La quinta oleada de ataques, que se produjo en las últimas horas del sábado, impactó en el norte del país, especialmente en la ciudad de Tamra, cerca de Haifa, donde la policía israelí ha confirmado hasta el momento la muerte de cuatro mujeres, dos de ellas alrededor de los cuarenta años, una de 20 años y una niña de 13.

Medios israelíes informan de que las cuatro formaban parte de la misma familia.