Donald Tump afirma que el FBI allanó su casa y se llevó su caja fuerte

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump que su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach en el Estado de Florida, fue “allanada” por agentes del FBI. “Estos son tiempos oscuros para nuestra Nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo en un comunicado publicado en su red social Truth.

“Es una mala conducta procesal”, dijo Trump y la consideró “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″. El FBI aún no ha confirmado el registro ni ha dicho para qué podría ser, y Trump está en el centro de una serie de investigaciones legales.

El Departamento de Justicia estadounidense está investigando el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de una turba de partidarios de Trump, incidente que también es investigado por un comité de la Cámara de Representantes. Pero el fiscal general Merrick Garland aún no ha señalado a ningún culpable.

“Tenemos que hacer rendir cuentas a todas las personas que sean penalmente responsables de intentar anular unas elecciones legítimas”, dijo recientemente, subrayando que “ninguna persona está por encima de la ley”. El hecho de que Trump se llevara al menos 15 cajas de documentos gubernamentales a Florida tras su derrota en las elecciones de 2020 es objeto de otra investigación.

Los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020 también están siendo investigados en el estado de Georgia, mientras que sus prácticas empresariales están siendo investigadas en Nueva York. El magnate inmobiliario aún no ha declarado oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, aunque en los últimos ha mostrado fuertes indicios de que está en sus planes.

En momentos en que el índice de aprobación del presidente demócrata Joe Biden está por debajo del 40% y que se prevé que los demócratas pierdan el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, Trump parece optimista de que podría aprovechar la ola republicana para regresar a la Casa Blanca en 2024.