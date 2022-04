Director de la OMS: “No sé si el mundo realmente presta la misma atención a las vidas de los negros y los blancos”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, afirmó este miércoles 13 de abril que el mundo no está prestando suficiente atención al conflicto de Tigray, al norte de Etiopía, por centrarse demasiado en Ucrania. En respuesta a una pregunta sobre su región de origen, Tigray, en un seminario web, Ghebreyesus dijo: “No sé si el mundo realmente presta la misma atención a las vidas de los negros y los blancos”.

Indicó que la atención a Ucrania es “muy importante, porque eso impacta a todo el mundo”, pero agregó que no se presta una fracción de esa atención a Tigray, Yemen, Afganistán, Siria “y el resto”. “Y necesito ser franco y honesto al decir que el mundo no está tratando a la raza humana de la misma manera. Algunos son más iguales que otros. Y cuando digo esto, me duele... es difícil de aceptar, pero está pasando”, señaló. “Lo que está sucediendo en Etiopía es una situación trágica. Las personas están siendo quemadas vivas”, enfatizó Tedros. “No sé si los medios de comunicación se lo tomaron en serio debido a la etnicidad de estas personas”, lamentó.

Narró que el Gobierno etíope continúa bloqueando la región a pesar de la tregua humanitaria que anunció el 25 de marzo pasado y que el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), del que Tedros era miembro, recibió con beneplácito. “Tras uno de los bloqueos más largos de la historia, se necesitan 100 camiones por día con suministros para salvar vidas en Tigray”, agregó Tedros. El director indicó que desde que la tregua inició debería haber al menos 2.000 camiones entrando a Tigray con ayuda y que solo llegan unos 20, lo que representa el 1% de la necesidad.

“En efecto, continúa el asedio de las fuerzas etíopes y eritreas”, enfatizó. La administración del primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, ha estado luchando contra las fuerzas del TPLF, un poderoso partido que controló la política etíope durante 27 años hasta 2018, desde noviembre de 2020. El conflicto se activó cuando los rebeldes atacaron bases del Ejército federal en Tigray, una región de aproximadamente 6 millones de personas.