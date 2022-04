“Diosito no permitas que mi muerte sea esta”: el desesperado pedido de una joven en un accidente vial

Kimberlyn Rodríguez, de 26 años, es una joven que vive en Alajuela, Costa Rica. El jueves Santo sufrió un siniestro vial y está viva de milagro.

Ella iba a un paseo familiar, y para evitar el tránsito, decidieron salir bien temprano. Ella debía ir a buscar a su hermana menor y luego, se reunirían con sus padres. Sin embargo, cuando estaba saliendo, cerca de las 3:40 am, por una de las calles de Alajuela, el auto derrapó al pasar unas piedras y, al apretar los frenos, el vehículo volcó.

El suceso

Ella quedó atrapada de la cadera hacia abajo y no podía evitar el pánico. Además, por la hora, de madrugada que era, no había circulación de gente en los alrededores. “Sentía que no podía respirar, sentía el carro encima, no tenía fuerzas para gritar y no pasaba nadie a esa hora. No me podía mover de la cadera hacia abajo” contó la joven al diario La Nación de Costa Rica, desde el Hospital San Rafael de Alajuela, donde permanece internada.

“A eso de las 5:30 a. m. pasó alguien. Yo sin poder dar señales de que necesitaba ayuda, solo acaté a golpear el carro a como pude. Sentí que estaba agonizando porque poco a poco me iba quedando sin fuerzas”. El teléfono de la joven sonaba por los llamados de sus padres, pero ella no podía moverse.

Cuando la ayuda llegó ella rogaba que le sacaran el auto de encima, pero al estar atrapada era peligroso moverla si no lo hacía un profesional. Recién cuando llego la ambulancia la pudieron sacar y de ahí asegura que “no recuerda más”

Las lesiones

Lo milagroso de Kimberlyn es que no tiene ni siquiera una fractura. Le han hecho varios estudios, tomografías, rayos X, pero no ha habido ningún indicio de lesión. De hecho permaneció en ayuna por si tenían que operarla pero la joven no lo necesitó.

Una joven quedó atrapada en el auto por dos horas, tras un siniestro vial, y solo rogaba que no se muriera ahí.

“Al principio estaba muy asustada porque los riñones estaban como sangrando a nivel interno. Pero milagrosamente no es mucho, y no requiere operación”, dijo la costarricense.

“Dije Diosito, no permitas que mi muerte sea esta. Salió milagrosamente bien. Sigo internada porque la pierna izquierda se mantiene inmóvil, pero sin ninguna fractura. Es muy probable que algún nervio no está dejando realizar el movimiento”, declaró Rodríguez.

La joven permanece internada pero agradecida por no haber sufrido mayores lesiones.