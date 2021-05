Detectaron en Uruguay el primer caso de “hongo negro” en un paciente que había contraído Covid-19

La Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República de Uruguay detectó un caso del llamado “hongo negro” (mucormicosis) en un paciente que se había contagiado de coronavirus. Se trata de la enfermedad que acumula más de 8 mil diagnósticos en India y que genera preocupación durante la recuperación de las personas que tuvieron Covid-19, ya que puede ser mortal.

El infectólogo Henry Albornoz indicó que atendió a un hombre menor de 50 años con diabetes, que tras haber superado el Covid-19 empezó a presentar necrosis (muerte del tejido) en la zona de las mucosas. Mediante una prueba de laboratorio, se confirmó que había sido infectado con mucormicosis u “hongo negro”.

Para Albornoz, “lo importante no es la identificación de un caso, sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa el Covid-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”.

No obstante, Zaida Arteta, especialista en Micología y profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciones, aclaró en diario El Observador: “En Uruguay hay casos de mucormicosis desde siempre, pero con respecto al Covid-19 no he visto otros. No quiere decir que no los haya, pero no habíamos tenido casos similares”.

Imagen al microscopio de una infección de mucormicosis - Foto: Gentileza

Explicó que los hongos que causan la infección pueden estar presentes en los alimentos, en el suelo o en una pared y que “solamente pueden causar enfermedad cuando hay una lesión previa, como una quemadura grande en la piel”. También en el caso de personas inmunodeprimidas o con alguna lesión traumatológica.

“En el caso del Covid-19, la ventilación mecánica por mucho tiempo, la inflamación del árbol respiratorio o la inflamación sistémica pueden generar un terreno fértil” para que las personas contraigan el “hongo negro” tras inhalar, tanto por los senos paranasales o por los pulmones, las esporas del hongo.

Qué es el hongo negro

La mucormicosis, apodada “hongo negro” por los médicos y detectada en plena pandemia en India, suele ser más grave en pacientes cuyo sistema inmunológico se encuentra debilitado por otra u otras infecciones.

Los pacientes con Covid-19 más sensibles a contraer esta infección por hongos incluyen a aquellos con diabetes no controlada, los que utilizaron esteroides durante su tratamiento contra el coronavirus, así como los que tuvieron estancias muy prolongadas en las unidades de cuidados intensivos, según el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR).

Detectaron el primer caso de "hongo negro" pos-Covid en Uruguay - Imagen ilustrativa / AP

Consecuencias del “hongo negro”