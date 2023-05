Desgarrador: le pagaron a un chofer de Uber para abandonar a una abuelita en un geriátrico

El conductor de un vehículo que presta servicios para una aplicación de viajes se volvió viral en las redes sociales luego de contar una desgarradora historia. Según lo detalló el propio joven en TikTok, Todo comenzó cuando recibió una solicitud de viaje en la app y se vio en la obligación de aceptarla.

Tras tomar el viaje, el chofer se dirigió al lugar señalado para recoger al pasajero, pero cuando llegó solo encontró a una abuelita con cinco bolsas negras sentada en un banco sobre la vereda. En trabajador esperó unos minutos a que se hiciera presente el supuesto pasajero, pero nadie se aproximó hasta el coche, por lo que volvió a prestarle atención a la anciana y se percató que estaba llorando.

En paralelo, desde una casa contigua de dos pisos el joven vio que alguien se asomaba por una ventana y miraba, antes de ocultarse nuevamente. Fue en ese momento cuando el conductor recibió un mensaje: “Me dice ‘no voy a salir, vas a llevar a una persona que está aquí afuera, anda vestida así y así’, estaba describiendo a la viejita pues, me dice ‘la vas a llevar a la ubicación que te puse’, entonces me bajo y me acerco a donde estaba la viejita sentada, le doy la mano y le digo ‘hola señora, buenos días, la vengo a llevar a donde va’, entonces voltea y me ve y empieza a llorar más”, aseveró el conductor en el video de la red social.

Ante el persistente llanto de la mujer, el muchacho le preguntó si se sentía bien y fue allí que la anciana respondió: “Es que no me quiero ir, yo no más me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa, yo nada más me hice pipí, yo no hice nada malo”.

El conductor subió las cosas de la adulta mayor al baúl y la ayudó a pararse, percatándose de que tenía la ropa mojada, por lo que le puso en el asiento una toalla que traía del gimnasio para que se sentara.

Así fue que en el viaje, al abuelita le reveló al trabajador que su yerno se había enojado porque se había orinado encima: “El yerno le empezó a gritar y le dijo ‘ya no te soporto, ya no te quiero en mi casa, vete de aquí’ y su hija no la defendió, ‘pero ahora sí te voy a mandar a un lugar donde vas a estar a gusto pero yo voy a estar más a gusto sin ti’ le dijo, mientras la hija no más se quedaba viendo y no decía nada, el yerno le gritaba que no servía para nada, que era un estorbo y una cochina por hacerse pipí en la ropa, pero la señora ya está enferma, ella tiene incontinencia”, comentó el joven.

Luego la pareja de la hija de la anciana ‘hizo unos arreglos’, tomó a la anciana y la llevó hasta la banqueta, diciéndole que se sentara y que la pasarían a buscar, lo que ocurrió cuando apareció el muchacho. Así fue como el conductor de la app llevó a la mujer hasta su residencia final, un asilo. “Pues muchas gracias muchacho por escucharme y por la torta, ni siquiera se acordaron que hoy era mi cumpleaños”, le dijo la mujer al despedirse.