La situación en Ucrania es por demás terrorífica por estos días. Luego de la invasión de las fuerzas rusas al territorio ucraniano, la guerra y los ataques -incluso contra civiles- son cada vez más intensos y crudos. Un grupo de periodistas corresponsales de guerra de la cadena Sky News que se encuentra en Kiev cubriendo la guerra y reportando durante las 24 horas qué ocurre en la capital de Ucrania filmó el desesperante y conmovedor momento en que son atacados incesantemente por soldados rusos que deambulan por la ciudad con un único objetivo: atacar cobardemente a civiles para infundir miedo entre la población.

En el video de poco menos de 5 minutos se puede ver como los 5 periodistas y camarógrafos fueron atacados mientras circulaban en un auto por Kiev con la misión de mostrar para la cadena televisiva las consecuencias y el día a día de la guerra en ese territorio. En ningún momento el camarógrafo apagó su cámara, por lo que se escuchan los disparos, se ve cómo se tiran detrás de los asientos para resguardarse y se identifican a los gritos como “Periodistas” para que cesen los ataques.

Desesperante video: un grupo de periodistas fue atacado a balazos en Ucrania y escaparon de milagro. Foto: YouTube Sky News.

Pero los disparos en ningún momento cesan, es claro que el blanco específico son ellos -por más que quienes los efectúan tengan en claro que se trata de periodistas - y durante casi 300 segundos la desesperación es cada vez más impactante.

Todo el ataque filmado

Mientras en las imágenes se ve como los 5 reporteros viajan en el interior de un auto por las abandonadas y destruidas calles de Kiev, uno de ellos relata y describe el contexto que impera en la capital ucraniana desde hace ya varios días. El periodista no aparece en cámara, sino que su voz complementa las desoladoras imágenes que toma el camarógrafo. Y es parte del informe que fue editado después de la aterradora situación.

“Los ucranianos están siendo atacados por aire y tierra. Lo terrible de esta guerra está en cada calle. El Gobierno está preocupado por los saboteadores rusos, que se infiltran en el país para infundir terror y que atacan a civiles en caso de encontrarlos. Existen, y nosotros los encontramos”, es el inico del relato en el video que fue difundido recientemente por la cadena.

Y es en ese momento, según se ve y se escucha en el video, cuando comienza la aterradora secuencia. Una ráfaga de disparos se escucha desde afuera y el destino es el auto en que viaja el equipó de Sky News (no hay nadie más en la calle). Asustados, los periodistas se resguardan detrás de los asientos. Pero los disparos no cesan, son cada vez más y el pánico se apodera de los comuncadores. “¡Paren!”, es lo primer que gritan -una y otra vez- los reporteros. Mientras tanto, insultan -por miedo y casi en voz baja- y ruegan porque nada les ocurra.

“Creímos que era el sitio de los ucranianos y que nos estaban confundiendo, por lo que nos identificamos”, agrega el periodista e la voz en off del informe. “¡Somos solo periodistas!”, gritan en ese momento y en medio de los ataques. “¡¡Periodistas!!... ¡Deténganse!”, gritan una y otra vez hasta casi quedarse sin voz. Pero no hay caso, aunque los atacantes sepan que son periodistas, el objetivo son ellos. Y los ataques no cesan (ni cesarán).

“De alguna manera tenemos que salir de esta situación, pero las ráfagas de disparos continúan. Son profesionales, las balas no fallan”, describe la voz en off que reconstruye la situación y que fue agregada una vez que quedaron a salvo y se produjo el informe. Mientras tanto se oyen nuevos disparos, balas que golpean en el vehículo -incluso se ven las chispas- y más pedidos desoídos para que no disparen. El auto ya está detenido, pero ellos parecen no tener escapatoria.

“Sin haber sido alcanzados por las balas y manteniendo la calma -aunque con pánico-, intentamos escapar de allí. A nuestro camarógrafo lo impactan dos veces, pero mantiene la calma. Y corremos para escapar”, sigue la reconstrucción. Allí se ve a los 5 periodistas salir corriendo del auto, atravesar desesperados la calle y esperando llegar a un lugar seguro cuanto antes. La cámara, que no se apagó en ningún momento, filma todo; incluso el momento en que el camarógrafo también corre y todo se sacude. Los reporteros llevan cascos oscuros y un chaleco antibalas donde se lee la palabra “Press” (”Prensa”, en inglés) claramente.

“Ninguno de los 5 podemos creer que estemos vivos. Corremos al interior de un refugio buscando ponernos a salvo. Allí se comienzan a planificar el plan de rescate del equipo de Sky. Sabemos que cualquier rescate tomará horas, estamos atrapados sin saber qué va a pasar”, describe el periodista mientras se puede ver a los comunicadores dentro de un viejo depósito que actúa como refugio y donde son asistidos por fuerzas de seguridad de Ucrania.

Ya no se escuchan los disparos y, mientras estén allí adentro, no hay riesgo. Aunque saben que en algún momento deberán salir. “Finalmente fuimos rescatados por la policía local. Fuimos afortunados, pero miles de ucranianos no lo son. Y cada día que pasa, el mundo está peor aquí”, se escucha al final del impactante informe.