Desesperada búsqueda de un nene de 12 que iba en el metro que se desplomó de Ciudad de México

La ciudad de México se vio conmovida este martes luego de que un tren del metro cayera desde un puente que colapsó. Por el suceso, 23 personas murieron, 70 resultaron heridas y algunas se encuentran desaparecidas.

Tal es el caso de Brandon Giovanni Hernández Tapia, un niño de 12 años que iba en el tren y cuya familia aún no lo encuentra tras más de 10 horas de una desesperada búsqueda.

Según informa el sitio Milenio, la madre y abuela del menor denunciaron que no tienen noticias de él, esto luego de que viajara en el transporte colectivo en compañía de su padre.

En entrevista con medio locales y en medio del llanto, la abuela de Brandon pidió que le digan en dónde está su nieto, quien viajaba en compañía de su padre –a quién ya encontraron y se encuentra hospitalizado–. Suplicó que sea muerto o vivo, pero quiere saber qué le sucedió.

“Nadie sabe nada de él, nadie sabe de él, nadie sabe nada de mi nieto. Si está vivo o está muerto que nos diga dónde está. Su papá está grave en el hospital, a él ya lo encontramos, pero mi nieto dónde está. ¿Dónde está mi nieto?”, indicó la abuela del menor de edad.

Asimismo, la madre de Brandon Giovanni Hernández denunció que las autoridades le han negado la lista de personas que murieron durante el accidente del Metro. Externó que ha visitado varios hospitales y sólo hay desinformación.

“Pedimos la lista de forense y no nos las quieren dar, de qué se trata. No me dicen nada. Ya recorrí todos los hospitales y me dice que no está. Fui al hospital de Tláhuac y me dicen que a una niña ya la dieron de alta. Vengo aquí a preguntar y me dicen que a la misma niña están operando en quirófano. ¿De qué se trata?”, indicó la madre.

Finalmente, remarcó que no es posible que nadie se quiera hacer responsable de la tragedia. Exige que las autoridades le digan si su hijo se encuentra o no con vida.

“No es posible que el gobierno diga que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Ahora que pasó la tragedia, tampoco nadie hizo nada, de qué se trata. Pedí en el Locatel la lista de muertos y tampoco me la quieren proporcionar. Díganme si está vivo o está muerto. ¿A qué juega el gobierno?”, concluyó.