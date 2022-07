Demandaron a una conocida marca de caramelos por usar dióxido de titanio en su receta

Demandaron a una conocida marca de caramelos por el uso de dióxido de titanio, un colorante artificial de alimentos que se viene usando desde hace décadas.

La demanda contra la fábrica de Skittles se presentó en California bajo el argumento de que el uso del dióxido de titanio no es seguro para el consumo humano.

En la demanda sostienen que la compañía Mars no advierte a los consumidores sobre los daños potenciales que podría causar el dióxido de titanio.

Según informó Los Ángeles Times, su uso ha sido retirado de la receta de ese caramelo en algunos países europeos. En respuesta a la demanda, la compañía insistió que el ingrediente cumple con los estatutos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

“Si bien no comentamos en procesos legales pendientes, nuestro uso del dióxido de titanio cumple con las regulaciones de a FDA”, indicó a NPR un portavoz de la compañía.

Qué es el dióxido de titanio

El dióxido de titanio es un mineral blanco que se usa en cosméticos, plásticos, pasta de dientes y protector solar. En los alimentos se usa desde su aprobación en 1966 y suele utilizarse en chocolates, chicles y otras golosinas.

Según la FDA, el ingrediente no debe exceder un 1% de la comida y se puede utilizar como colorante artificial. No obstante, la Autoridad para la Seguridad Alimentaria en la Unión Europea señaló en mayo de 2021 que no podía considerar que el dióxido de titanio fuera todavía seguro para su consumo humano.

La institución europea señaló que si bien los estudios de toxicidad no han sido concluyentes, no podía establecer con certeza que su uso fuera seguro.