Delcy Rodríguez: “El acercamiento a Estados Unidos no fue condicionado”

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes 11 de marzo que el reciente acercamiento de su país con Estados Unidos no tuvo condicionamientos y que espera que avance en el marco de la diplomacia. ”En Venezuela entendemos que las aproximaciones iniciales no pueden ser condicionadas”, aseguró Rodríguez durante un panel organizado en el marco del Foro de Diplomacia de Antalya, que se celebra en Turquía del 11 al 13 de marzo.

Cuando se le preguntó cómo se sentía luego de que Washington tomara la iniciativa para el acercamiento y reconociera de facto al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras aproximadamente cuatro años de acusaciones de fraudes electorales, la vicepresidenta señaló que se siente satisfecha de saber que ha “estado en el lado correcto de la historia”. La funcionaria recordó que, de hecho, en 2020, cuando su país atravesaba “las peores circunstancias”, ya que sus ingresos bajaron de USD 65 mil millones a USD 740 millones, Maduro llamó a EEUU al diálogo y a la diplomacia, pero no recibió respuesta. Al responder una pregunta sobre el posible distanciamiento de Rusia, uno de los aliados de Caracas más importantes, por las conversaciones con Washington, Rodríguez indicó que los líderes necesitan mucha madurez en una situación así, en lugar de una actitud infantil.

“Nuestra Constitución contempla la diplomacia con todos los países del mundo, no fue Venezuela quien se retiró de EEUU, sino EEUU de Venezuela… Nuestras puertas están abiertas a cualquier país que llegue con respeto y nos considere su igual, como contempla la Carta de las Naciones Unidas, y, por encima de todo, respete el principio de la autodeterminación de los pueblos”, enfatizó. La funcionaria se refirió, además, a los pronunciamientos negativos de Colombia sobre el acercamiento de Venezuela con EEUU. De hecho, el presidente Iván Duque calificó nuevamente a Maduro como “un dictador” tras una reunión con Joe Biden, en la que se anunció que se designará a Colombia como uno de sus principales aliados fuera de la OTAN.

”Colombia es un caso que debe ser estudiado con mucha cautela. Décadas de guerra ha causado que sea el país con más desplazados del mundo. Venezuela ha recibido 6 millones de colombianos en ese contexto. Colombia es el mayor productor de coca según la ONU y Venezuela ha tenido que enfrentar a lo largo de la frontera el paramilitarismo colombiano, grupos irregulares y narcotraficantes”, aseguró. La vicepresidente afirmó a su vez que Venezuela no ha encontrado “un interlocutor con quien abordar estos temas de interés mutuo e internacional” en Colombia.

“El Gobierno de Duque, que ya está de salida, ha tenido una posición de irracionalidad, odio profundo e intolerancia contra Venezuela y su pueblo, lo que ha afectado a su misma población. Es una posición que no tiene fundamento”, agregó. Con respecto a las sanciones y el bloqueo implementados por Washington contra su país, la funcionaria recordó que han sido calificadas por la ONU como ilegitimas, que han afectado gravemente a los ciudadanos de a pie y que tienen una “letra pequeña que dice que pueden ser levantadas o flexibilizadas si hay ‘un cambio de régimen’”. “Es la doctrina del ‘cambio de régimen’ de los países que no se someten, de los países que no están alineados con una sola forma de pensamiento en el mundo”, dijo.

Al responder una pregunta sobre si Venezuela aumentará la oferta de petróleo a pedido de Estados Unidos y su agenda energética o si se mantendrá firme con los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y OPEP+, de la que es miembro, Rodríguez dijo: “En 2015, (el expresidente estadounidense) Barack Obama utilizó el petróleo como arma geopolítica. En este contexto, Venezuela fue precursor del acuerdo OPEP+. Venezuela defiende los acuerdos internacionales. Además, cabe destacar que la producción de crudo del país ha sido afectada por las medidas coercitivas de EEUU, disminuyéndola considerablemente, así que por supuesto nosotros nos mantendremos firmes en los acuerdos”.

Con respecto a la situación en Ucrania, la vicepresidenta señaló que la posición de Venezuela ha sido clara desde el primer momento y es la de promover una solución pacífica y dialogada. “Venezuela mostró su preocupación desde el comienzo. Primero, se hizo un llamado a prevenir el conflicto, ya que había manera de hacerlo, con la diplomacia. El presidente Maduro llamó a la paz, a la negociación y al dialogo efectivo entre las partes”, aseguró.

“La crisis no se trata del 24 de febrero, se trata de provocaciones acumuladas. Cuando EEUU invadió Irak a 10.000 km de su frontera, lo hizo por que entendía que había una amenaza a su seguridad. Yo creo que se obviaron las peticiones de garantías de seguridad hechas por Rusia y se podría evitar el sacrificio del pueblo de Ucrania y los daños a otros países de la región”, agregó. Cuando se le preguntó si, en el contexto de la escalada del conflicto, Venezuela aceptaría una petición de Rusia para establecer bases en su territorio, Rodríguez respondió tajantemente: “La Constitución venezolana no permite el establecimiento de bases extranjeras en su territorio”.

En sus comentarios finales, la vicepresidenta señaló que Latinoamérica tiene el desafío de “entender lo grande que puede ser unida”. “Debemos entender que la unidad es el único camino que tenemos para superar nuestros problemas, en lugar de entregarnos a otros poderes, lo que no beneficia para nada el bienestar de los pueblos en Latinoamérica y el Caribe”, remató la vicepresidente.