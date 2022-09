Dejó a su novia de toda la vida, ella ganó 70 millones de euros en la lotería y se volvió viral por las burlas

Daniel White, un rugbier de 27 años, se ha convertido en el centro de las burlas por parte de sus amigos luego de que dejara a su novia de toda la vida poco antes de que la familia de ella ganara la lotería.

“¿Cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?”, le preguntaron sus amigos, luego de la noticia de que la familia de su exnovia repertió el premio de 70 millones de euros entre sus miembros.

Daniel White es un rugbier de 27 años. Foto: Web

Dejó a su novia y ella se hace millonaria

El jugador de rugby rompió con su novia de la infancia, Courtney Davies, solo unos meses antes del golpe de suerte, informa el Daily Star.

La pareja salió durante dos años en Monmouth Comprehensive School, en Gales (Reino Unido), antes de que el romance se acabara.

Daniel y Courtney se conocían desde la escuela. Foto: Web

“Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, explica el joven de 27 años.

Pero lo que jamás imaginó es su falta de interés en luchar para permanecer juntos sería un grave error a la vista de lo sucedido.

Claro está, estamos hablando de dinero, y la referencia es al momento en que Stephanie, hermana de la chica, compró el boleto de la suerte allá por 2016.

La generosa familia acordó repartir la fortuna, que incluía entregar una suma de US$ 14 millones al novio de Stephanie.

Daniel era el vecino de al lado de Stephanie en ese momento que cambió la vida de todos, informa el medio británico.

Burlas al novio

La familia de la joven acordó repartirse el dinero entre todos. Foto: Web

“Todos mis compañeros me están atacando, lo primero que supe de su victoria fue que mi teléfono se volvió loco”, cuenta el único que no pudo celebrar por el premio.

“Todos mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado. Uno dijo ‘¿cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?’”, recuerda con sabor amargo.

Y admite de corazón: “Simplemente me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí”.