De terror: se filtró una llamada de una familia estadounidense que vio extraterrestres

En el mes de abril, los residentes de Las Vegas reportaron un extraño incidente con una luz de color verde que iluminó la noche. El extraño suceso ocurrió en Nevada, Estados Unidos. Lo extraño de este fenómeno fue que después de un rato, las autoridades ya no solo descubrieron al supuesto objeto volador no identificado, conocido como “OVNI”, sino que recibieron una llamada de un habitante que se encontraba a poco más de 100 kilómetros del Área 51.

Por otro lado, el canal de noticias 8 de la cadena del país norteamericano filtró la terrorífica llamada, la cual dejó completamente helados a los interlocutores.

Cuando la policía llegó a la residencia que pedía auxilio, encontró a una familia sumamente asustada y desconcertada. Gentileza: El Heraldo.

Inmediatamente el video se volvió viral en todas las plataformas de las redes sociales, y ahora los usuarios se preguntan si es real, si el caso sigue abierto, qué fue lo que realmente pasó y si tendrá relación con el siguiente informe que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que publicará en julio de este año.

Luego de la extraña aparición del supuesto OVNI, se filtró una conversación entre un habitante de Las Vegas y la llamada que realizó a las autoridades locales:

- Hay como una persona de dos metros al lado y otra dentro. Y tiene ojos grandes y nos está mirando y sigue ahí.

- Ok, ¿en qué parte de su propiedad se encuentra “esto”?

- Uhhh, en mi patio trasero. ¡Juro por Dios que esto no es una broma! Esto es, en realidad nosotros... nosotros estamos aterrorizados.

- ¿Entonces son dos personas o dos “sujetos” los que están dentro de su patio trasero?

- Correcto, ellos ¡son muy grandes! Son como de dos metros, dos metros y medio... ¡o tres metros! No lo sé. Ellos lucen como alienígenas para nosotros. Ojos grandes, ¡ellos tienen grandes ojos!, como... como ¡no puedo explicarlo! Además tienen una enorme boca. Tienen unos ojos brillantes y ellos no son humanos. Ellos en 100 por ciento no son humanos.

Las autoridades atendieron al llamado de la familia, pero “naturalmente”, como dijo la prensa estadounidense, el extraño objeto ya no se encontraba en la propiedad.

Luego de esto iniciaron una investigación que al paso de unas semanas cerraron definitivamente, esto por no encontrar pruebas contundentes del extraño ser que apareció en medio de la noche.

