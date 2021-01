De ser ejemplo a tener el sistema sanitario a punto de colapsar: el sombrío panorama de Paraguay por el covid

En pleno aumento de los casos y las internaciones por coronavirus , la situación del sector de salud pública de Paraguay es compleja y los hospitales tienen ya el 97% de la capacidad nacional , advirtió hoy una funcionaria del Ministerio de Salud del país vecino.

La coordinadora de Terapia y Servicios de Urgencias del Ministerio de Salud, Leticia Pintos , informó que existe una ocupación total de camas de hospitales en el departamento Central, vecino de la capital Asunción, y que a nivel nacional ya es del 97%, por lo que alertó que se está llegando al límite, según público el medio paraguayo ABC.

Una advertencia similar lanzó hoy la directora de Enfermedades Transmisibles del mismo ministerio, Viviana de Egea .

“El promedio de nuevos ingresos oscila entre 25 y 30 personas por día en Asunción y (el departamento) Central. Preocupa por el aumento de casos de Covid-19 y los hospitales del sector público se encuentran en un 90% de saturación de camas”, explicó la funcionaria en declaraciones a Radio Nacional AM, recogidas por la agencia de noticias Sputnik.

La confirmación del panorama complejo

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien el pasado sábado confirmó que el vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez dio positivo de coronavirus, hace días que reconoce que los contagios e ingresos hospitalarios aumentaron en las dos últimas semanas.

“Estamos en una situación compleja, las camas del sector público prácticamente llenas?, explicó De Egea.

“Tenemos más de 800 hospitalizados, de los cuales cerca de 200 personas están en terapia intensiva y el resto en salas comunes”, agregó.

Pintos, por su parte, contó que durante el pasado fin de semana, 14 pacientes debieron ser derivados al sector privado en el que hay 40 enfermos por coronavirus.

“En Central tenemos 100% de ocupación, entonces pacientes que necesitan terapia tenemos que someterlos al convenio con el sector privado”, explicó.

Si bien Pintos aseguró que tras la pandemia se duplicó la cantidad de camas hospitalarias, indicó que en algunos lugares no se pudieron habilitar por falta de personal capacitado.

“Las camas que son habilitadas son las que tienen personal”, dijo.

“Podemos habilitar más camas, pero no sirve de nada en terapia si no tenés personal capacitado”, apuntó y detalló que tal es el caso de la sala de internación del departamento de Itapúa, que no puede ser habilitada por falta de terapistas y profesionales especialistas.

Paraguay acumuló ayer 2.505 decesos por la enfermedad respiratoria y 122.160 contagios desde el inicio de la pandemia.

Crecimiento exponencial de contagios por covid

La mayoría de los días de la semana pasada, las autoridades detectaron más de 1.000 casos por día de coronavirus.

“Las confirmaciones han seguido la misma tendencia que las últimas dos semanas. Estamos en una situación bastante compleja hay una gran cantidad de casos confirmados y una gran cantidad de personas hospitalizadas debido a la enfermedad”, comentó la directora de Enfermedades Transmisibles.