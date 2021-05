De no creer: una modificación legal en Texas permitiría que un violador denuncie a su víctima si quiere abortar

Una nueva legislación de Texas, Estados Unidos, permitiría que un violador denuncie a su víctima en caso de que esta última quisiera abortar. La novedad causó gran indignación entre la población.

Según un texto publicado en NBC News y firmado por Marina Garret, defensora de las sobrevivientes de agresión sexual, el estado del sur estadounidense amaneció este jueves con la noticia de modificaciones a la legislación del aborto, las cuales incluyen que la víctima pueda ser denunciada por su violador, en caso de que desee abortar si llegara a quedar embarazada tras la agresión.

“La legislación antiaborto de Texas allana el camino para que todos los defensores del derecho a la vida demanden a los médicos especialistas en aborto, y en alguien que proporcione fondos para un aborto también podría ser demandado, incluso si no sabía para qué se estaba utilizando el dinero”, revela el texto de Garret.

A su vez, agrega que “la medida ya ha sido aprobada por el Senado estatal y está programada para aprobar una votación de procedimiento de la Cámara este jueves. Se espera que la versión obtenga la aprobación del Gobernador cuando llegue a su escritorio”. Lo que quiere Texas, acusan, es prohibir todos los abortos una vez que se pueda detectar la actividad cardíaca en el feto.

“Son las disposiciones de aplicación las que hacen que la legislación de Texas sea única”, dice Garret.

En el resto del mundo, sólo unos pocos funcionarios públicos pueden perseguir este tipo de ley. Esta legislación va mucho más allá al permitir que cualquier persona que no sea un funcionario estatal o local, demande a un proveedor de servicios de aborto o a alguien que ‘ayuda e incita’ a otra persona a obtener un aborto, ya sea que hayan estado o no directamente involucrados y si lo están o no ubicados”, agrega. “La víctima, además, será denunciada por el agresor en caso que ella quiera abortar o interrumpir el embarazo producto de esa violación o incesto”, reclama.

En otras palabras: si una mujer de Texas queda embarazada como resultado de una violación y un consejero de violación le proporciona información sobre cómo obtener un aborto, el violador podría demandar a ese consejero si la sobreviviente tuvo lo que el estado considera un aborto ‘ilegal’. El violador también podría demandar al médico que realizó el aborto y a cualquier otra persona, como un miembro de la familia, que los apoyó para que se realizaran el aborto”.