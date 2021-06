De no creer: quiso sacar plata del cajero y descubrió mil millones de dólares en su cuenta

Un hecho insólito ocurrió en Florida, Estados Unidos, luego de una mujer se llevara una gran sorpresa al descubrir que tenía depositado casi mil millones de dólares en su cuenta bancaria.

La protagonista de esta historia es Julia Yonkowski, quién pensó que se había convertido el sábado en la 615ª persona más rica de Estados Unidos después de visitar el cajero automático. Dijo que estuvo intentando ponerse en contacto con su banco, Chase, para informarles sobre el error e intentar devolver el dinero a su legítimo propietario.

Julia insiste en que el dinero no es suyo y dijo que está desesperada por deshacerse del dinero lo antes posible. Llamó a Chase varias veces, pero hasta ahora nadie del banco le devolvió las llamadas.

En declaraciones a la WFLA el fin de semana, Julia dijo: “Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que ganó la lotería, pero yo estaba horrorizada. Cuando seleccioné los 20 dólares, la máquina dijo que eso causaría un sobregiro y que se me cobraría, así que dije: ‘Oh, olvídelo’”.

En ese momento decidió echarle un vistazo al saldo de su cuenta corriente y se dio cuenta de que le faltaban unos pocos miles de dólares para convertirse en multimillonaria por accidente.

El difunto esposo de Julia era copropietario de la cuenta bancaria, y cuando ella intentó usarla, el banco la registró como actividad sospechosa. Foto: Gentileza

“Sé que he leído historias sobre personas que transfirieron o sacaron dinero y luego tuvieron que devolverlo y yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero. Me asusta un poco porque sabes... con las amenazas cibernéticas, no sé qué pensar”, explicó.

Julia estuvo días tratando de comunicarse con alguien en su sucursal local de Chase para alertarlos sobre el gran error. “Me atasco con su sistema automatizado y no puedo conseguir hablar con una persona”.

Por unas horas no estuvo claro qué causó la falla que convirtió a Julia en multimillonaria y se creyó que el banco los había transferido por error. Sin embargo, lo que Julia pensó que era un error de mil millones de dólares fue en realidad todo lo contrario, según un representante de Chase.

En declaraciones a WFLA, el portavoz del banco dijo que los $ 999,985,855.94 no eran un saldo positivo y en realidad eran un saldo negativo de casi mil millones de dólares. Según explicó, la cuenta de Julia mostraba un saldo negativo tan extremo como un método de prevención de fraude utilizado para congelar una cuenta, razón por la cual Julia no podía retirar dinero.

La razón por la que se implementó la táctica fue porque el difunto esposo de Julia era copropietario de la cuenta bancaria, y cuando ella intentó usarla, el banco la registró como actividad sospechosa.

Chase Bank dijo que las personas deben completar una serie de documentos en una situación como esta para evitar la congelación de una cuenta bancaria conjunta.