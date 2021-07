De no creer: apareció una cabeza gigante flotando en el aire y causó confusión en Japón

Un hecho insólito ocurrió en Japón, luego de que una cabeza flotante apareciera a días de que comiencen los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El país asiático no deja de sorprendernos.

No faltaron los flashes y los registros de esta completa extrañeza que decoró uno de los parques más importantes de Tokio. Se trató de un globo aerostático con forma de cabeza que sobrevoló la isla provocando extrañas reacciones en el público.

Los responsables de llevar el rostro al cielo son los artistas del colectivo local mé. Lo hicieron como parte de una muestra del festival de Tokio 2021 que se celebrará al mismo tiempo que los juegos que comienzan el 23 de este mes.

La obra se llama Masayume y significa “un sueño que se convierte en realidad”. La cara fue elegida por 1400 personas de diferentes lugares del mundo y la identidad del hombre que la inspiró no fue revelada.

La idea surgió de un sueño que tuvo una miembro del grupo mé, Haruka Kojin, durante la secundaria.

El globo mide lo mismo que seis o siete pisos del edificio y tuvo que ser trasladado en avión hasta el parque Yoyogi, que fue donde apareció el 16 de julio.

¿Cómo llegó ahí?

El sitio web oficial del Masayume detalló cómo fue el proceso de búsqueda del rostro real que terminó flotando en versión globo aerostático en los cielos japoneses.

Primero llevaron adelante “talleres de recolección de rostros” para anotar candidatos. Después realizaron una conferencia abierta en la que cualquiera podía participar y elegir qué cara creía que sería la indicada.

Luego, los artistas del grupo mé realizaron sesiones de charlas virtuales para interiorizarse sobre los proyectos que fueron quedando seleccionados y escogieron uno. Finalmente, la cara elegida se vio por primera vez en el Yoyogi.

Antecedente

En 2014, el colectivo estrenó una obra similar titulada ‘Day with a Man’s Face Floating in the Sky’ (Un día con la cara de un hombre flotando en el cielo). Perteneció al Utsunomiya Museum of Art.

Aquello que los motivó a hacerla fue lo mismo que los llevó a crear Masayume. “Una cara gigantesca de alguien existente. Es la cara de alguien, pero podría ser la cara de cualquier persona. Es subjetivo y objetivo al mismo tiempo”, se puede leer en una publicación del sitio web de mé del día que la lanzaron al aire.

“Confirmamos la existencia de humanos para ser vistos en un paisaje. Este es un sueño, que una niña de entonces 14 años ha visto en su sueño”, completa el texto.

En la publicación detallan que la cabeza también se seleccionó tras una discusión abierta con la gente local.