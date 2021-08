Dan alcohol a una beba por error y le ofrecen a su padre un cuarto de lujo para solucionar el “descuido”

Una bebé de solo un día de nacida ingirió alcohol “por error” y para intentar solucionar el descuido, le ofrecieron a su padre un cuarto con clima, televisión y todas las comodidades para que este problema no salga a la luz.

Según destaca el sitio Milenio, todo ocurrió en el Hospital Rodolfo Torre Cantú de Tamaulipas, México. Carlos Gómez, residente del sector de Monte Alto, comentó que su esposa de 23 años se dio a luz el martes y que ese mismo día le avisaron que la bebé estaba mal ya que había tomado alcohol, supuestamente porque desinfectaron el lugar.

El padre ingresó y se percató del fuerte olor a alcohol en el biberón que ya no le regresó a los enfermeros, pese a que se lo querían quitar. Mientras tanto al recién nacido tuvieron que hacerle un lavado intestinal.

Después les hicieron la propuesta de estar bajo todas las comodidades, pero se negó y mandó al laboratorio la leche que le dieron a tomar a su hijo para saber con exactitud lo que le dieron, aunque era evidente que era alcohol por su olor.

Cabe hacer mención que solicitó que fuera dada de alta de manera voluntaria pero le quieren hacer firmar que el hospital no se hace responsable de lo sucedido y es por eso que no saca a su esposa, para que no puedan deslindarse.

Asimismo le han negado toda información sobre quiénes estuvieron atendiendo a la mujer que dio a luz, esto con el objetivo de que no señalen a un responsable por combinar alcohol con la fórmula láctea que le dieron de tomar a la bebé.