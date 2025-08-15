Cumbre histórica: Trump y Putin tuvieron un diálogo "productivo" y hubo avances hacia la paz en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron una reunión bilateral que comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, marcando un momento clave en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), habla durante una declaración conjunta con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes, en Anchorage (Estados Unidos).

La esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, concluyó hoy en la Base Aérea Elmendorf, Alaska, con ambos líderes calificando las conversaciones de “constructivas” y “muy productivas”. La reunión, que comenzó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, buscaba ser decisiva para el futuro de Ucrania.

Un inicio cordial y una agenda ambiciosa Los mandatarios iniciaron su encuentro dándose la mano y sonriendo cordialmente en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson. La agenda estaba lista, con un fondo azul para la conferencia de prensa que proclamaba “En busca de la paz” y banderas de ambos países en el escenario. Trump había expresado previamente su deseo de ver un “alto el fuego rápidamente” y su objetivo de “detener la matanza” en Ucrania, declarando que no estaría contento si no se lograba un cese al fuego ese mismo día. También comentó que la reunión “saldrá muy bien”, pero que si no, se iría a casa rápidamente.

Reunión Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse de la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto a su homologo de Rusia, Vladímir Putin, antes de una reunión este viernes, en Anchorage (Estados Unidos). Putin y Trump se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el americano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania. EFE / @WhiteHouse La reunión bilateral contó con la presencia de funcionarios clave. Por el lado ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov, acompañaron a Putin en la reunión “tres contra tres”.

Putin toma la iniciativa en la conferencia de prensa Contrario a lo habitual, fue el presidente ruso, Vladimir Putin, quien tomó la palabra primero en la conferencia de prensa conjunta, tras concluir las conversaciones antes de lo previsto. Putin inició su intervención reconociendo que la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia se encuentra en su “punto más bajo desde la Guerra Fría”, enfatizando la necesidad de superar la confrontación y pasar al diálogo.

Ucrania en el centro del diálogo Un punto central de las discusiones fue la situación en Ucrania. Putin afirmó que las conversaciones fueron constructivas y declaró que él y Trump habían llegado a un “entendimiento” que “allane el camino hacia la paz en Ucrania”, aunque sin ofrecer detalles específicos. Asimismo, advirtió a Europa que no “torpedee el progreso incipiente”. Un momento notable fue cuando Putin respaldó las palabras de Trump de que la guerra en Ucrania no habría comenzado si él hubiera estado en el poder.