Crisis política en Colombia: Petro reorganiza gabinete y reemplaza a siete ministros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reorganizó este miércoles 26 de abril su gabinete y reemplazó a siete de sus 18 ministros horas después de solicitar las renuncias formales de todos.

“Hemos decidido configurar un gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de Colombia”, escribió Petro en Twitter. El mandatario pidió la renuncia de todo el gabinete en medio de la lucha del Gobierno para que el Congreso apruebe la reforma laboral, pensional y de la salud. Petro anunció la destitución de los ministros de Hacienda, Salud, Agricultura, Interior, Ciencia, Transporte, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Los ministros forman parte de partidos políticos que anunciaron que no apoyarán la controvertida reforma a la salud impulsada por el Gobierno. Los acontecimientos representan el fin del Gobierno de coalición con los partidos Liberal, Conservador y de La U, cuyos líderes acordaron aprobar las legislaciones en el Congreso cuando Petro asumió el cargo en agosto. Sin embargo, se han presentado desacuerdos sobre la reforma a la salud y quejas sobre la indisposición del ministro de salud saliente a realizar cambios en el sistema.

Tras nueve meses en el poder, Petro no ha podido aprobar las reformas que prometió durante su campaña. Horas antes de pedir las renuncias, emitió una advertencia a los funcionarios. ”Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia... Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones. Quien ya no sea capaz de hacer eso, no tiene lugar en nuestro Gobierno”, enfatizó el presidente colombiano.

La reorganización del Gabinete marca la crisis más grave desde el inicio del gobierno de Petro. El mandatario había destituido al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, a finales de febrero luego de que expresara su oposición a la reforma a la salud. Además, había depuesto a la ministra de Deportes, María Isabel Urrutia, y a la ministra de Cultura, Patricia Ariza.