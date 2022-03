Crisis en Haití: el presidente de República Dominicana dijo que no se hará cargo de su vecino

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, enfatizó este domingo ante la Asamblea Nacional, que su país no es responsable de la crisis que afronta Haití y que por lo tanto no asumirá sus consecuencias. El mandatario señaló que: “En relación a la situación del vecino país de Haití, he declarado en más de una ocasión que a República Dominicana no puede ni se hará cargo de lo que pasa al otro lado de nuestra frontera”.

En este contexto, Abinader ratificó la necesidad de la valla fronteriza, que comenzó a construirse desde la semana pasada en Dajabón, con el objetivo de “tener un mayor control de los flujos migratorios y atajar allí mismo el contrabando, el tráfico de personas y las posibles incursiones de bandas organizadas que puedan tener la intención de desestabilizar la paz y la seguridad y malograr la buena vecindad entre ambas partes de la isla”.

De igual forma, el jefe de estado puntualizó la ejecución del plan de acción de blindaje fronterizo con el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza. Con ello, se refuerza la vigilancia fronteriza ante el incremento en el número de casos delictivos en el país caribeño.

Como parte de este plan, las tropas terrestres fronterizas han sido beneficiadas con la entrega de vestuario apto para sus labores, así como la entrega de 397 vehículos, unido a la mejora de la infraestructura. En consonancia con ello, el presidente dominicano afirmó que: “Durante este año y mediante un proceso de depuración del Ministerio de Defensa, se han podido detectar 7.000 nóminas de personas que no cumplían correctamente su función, lo que ha permitido incorporar a 6.500 efectivos que resultan plenamente operativos”.

En cuanto a otros aspectos, el mandatario Abinader repasó en su discurso las directrices de la llamada nueva política exterior al analizar los logros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Finalmente, examinó los avances con respecto a la relación con la diáspora dominicana, potenciada mediante el relanzamiento del Instituto de dominicanos y dominicanas en el Exterior.