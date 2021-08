Conmoción: un nene probaba su nueva bici, cayó al suelo y fue atropellado por su papá

La desgarradora historia de una familia conmocionó a todo el mundo: un niño de tres años que probaba su nueva bicicleta murió trágicamente luego de perder el equilibrio, caer al suelo y ser atropellado trágicamente por su papá.

El dramático hecho ocurrió este martes en una localidad rural de Efailwen, en Gales. Según las primeras informaciones, la víctima fatal se llamaba Ianto Jenkins y fue arrollada cuando su papá, Guto Jenkins, se encontraba manejando en la propiedad una camioneta pick-up y un remolque.

Un hombre atropelló a su hijo cuando maniobraba su camioneta. Gentileza

Según lo detalló la abuela del nene al sitio The Sun, “Ianto estaba jugando en su nueva bicicleta en el patio trasero y mi hijo simplemente no sabía que estaba allí. No lo vio”.

“Escuchó el sonido de su camioneta golpeando algo y cuando se detuvo y salió para mirar, Ianto yacía en el suelo inmóvil”, agregó. Luego explicó que su hijo estaba “devastado” y dijo que su nieto era “el niño más hermoso y feliz del mundo”.



Nadie más resultó herido y la policía ha iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodearon la colisión. En tanto, el padre del pequeño cambió su foto de perfil en Facebook y agregó una con Ianto.

Ante esto, cientos de personas se solidarizaron con la familia y compartieron sus condolencias en un sinfín de posteos. “Pensando en todos ustedes en este momento triste, las palabras no pueden expresar lo suficiente para la pérdida del pequeño Ianto”, aseguró un usuario.



Otro agregó: “Pensando en todos ustedes en este terrible momento, mantengan la frente en alto y sean fuertes siempre aquí si necesitan algo para su amigo”. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer de forma absoluta las condiciones en las que se produjo el terrible accidente.