Confusión en Chile por el terremoto: evacuaron la playa de La Serena por un error en el sistema de alerta

Un terremoto de 7.1 se registró el sábado en la Antártica chilena, lo que llevó a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior ( Onemi ) a advertir sobre la posibilidad de un tsunami y la evacuación de la costa en todo el país. Sin embargo, el mensaje era un error: solo era válido para el continente blanco.

El director de la Onemi, Ricardo Toro, reconoció la falla, aunque defendió la plataforma que informa a los habitantes trasandinos sobre estos fenómenos.

El mensaje que les llegó a los chilenos sobre el posible tsunami. Fue desestimado a los pocos minutos y la calma retornó.

Según contó, el sistema de la alerta está conformado por “varios componentes”, por lo tanto “hay que investigarlo”. “Puede ser de alguna empresa u operador”, dijo. Justificó que la plataforma “ha sido empleada muchas veces” y que lo del sábado “fue un problema puntual” que se trató de “advertir de inmediato a través de redes sociales”.

“Este sistema ha funcionado siempre y ha servido para muchas evacuaciones (…) el problema sería que no hubiese funcionado. La gente tiene que pensar que es un sistema que se ha utilizado muchas veces (…) y que hoy día se produjo este error técnico”, sentenció, de acuerdo a lo informado por Biobiochile.cl .

Cómo fue el sismo

El terremoto de 7.1 en escala de Richter se reportó la noche de este sábado en la Antártica. Se registró a 210 kilómetros al este de la Base Frei y tuvo una profundidad de 10 km, según el Centro Sismológico Nacional.

Tras la alerta, la Onemi indicó que se realizó la evacuación de 80 personas desde Base Frei, 40 desde Base O’Higgins, 10 desde Base Fildes y 31 desde Base Prat. “Además, han sido evacuadas 5 bases extranjeras cercanas a Base Fildes”, apuntaron.

El terremoto del sábado tuvo epicentro en la Antártida chilena - Archivo

Vale aclarar que, a lo sucedido en la Antártida chile, se agregó otro temblor: el de 5.9 ocurrido en la zona central de Chile a las 21.08 y que sí se percibió en Mendoza .

Alerta de tsunami: playas evacuadas por error

En La Serena , por ejemplo, ciudad balnearia ubicada en el norte de Chile, los habitantes y turistas decidieron evacuar el borde costero debido al mensaje que les llegó a los teléfonos móviles y que se viralizó en Twitter.

La masiva movilización de personas se observó también en otras ciudades, como en Cartagena, Lloca y Talcahuano, estas últimas fuertemente golpeadas por el recordado terremoto del 27 de febrero de 2010.

“Muchos vecinos que evacuaron, cuando se dice que esta alarma no es real no quieren volver a sus casas por el miedo a lo ocurrido durante el año 2010, cuando se dijo que no había alerta de tsunami, que podían volver a sus casas y lamentablemente tuvieron que vivir un maremoto. Por eso esta situación se debe investigar”, comentó Henry Campos, alcalde de Talcahuano.