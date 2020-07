Con una excavadora, buscan los restos de Madeleine McCann en la antigua casa del pedófilo alemán

La Policía de Alemania registró este martes un jardín en la ciudad norteña de Hannover en relación a la investigación por Madeleine McCann, la niña británica desaparecida desde 2007 y cuyo caso tiene como único sospechoso al recluso alemán Christian Brueckner.

Julia Meyer, vocera de la fiscalía en Braunschweig, confirmó los reportes en medios locales sobre que los investigadores estaban desde el lunes en el lugar con una excavadora, en trabajos relacionados con el caso.

“El procedimiento se está realizando en relación con nuestra investigación sobre Maddie McCann”, dijo a The Associated Press. Meyer dijo que no podía dar más detalles sobre el procedimiento, añadiendo sólo que la policía “aún necesita más tiempo para terminar”.

Según detalló el medio local HAZ, algunos de los detectives llevaban trajes forenses, mientras que otros usaban rastrillos y palas para buscar pruebas. También se utilizó un perro para buscar pistas.

Los árboles del lugar fueron cortados para ayudar en la búsqueda, mientras que las camionetas de la policía quedaron estacionadas afuera del predio, que está al lado de un canal. Se espera que el allanamiento continúe hasta el miércoles.

Christian Brueckner es el único sospechoso por el asesinato de Madeleine McCann.

Maddie McCann tenía 3 años en el momento de su desaparición en 2007 de un apartamento donde pasaba las vacaciones su familia en la localidad costera de Praia da Luz, en la región portuguesa del Algarve.

Las autoridades alemanas dijeron el mes pasado que habían identificado a Christian Brueckner, un ciudadano alemán de 43 años como único sospechoso por el asesinato de la pequeña.

El acusado, que está en la cárcel en Alemania, pasó muchos años en Portugal, incluida la región de Praia da Luz en la época en la que desapareció McCann, y tiene dos condenas anteriores por “contacto sexual con niñas”, según las autoridades. Su última dirección registrada en Alemania era en la ciudad de Braunschweig, que está a unos 70 kilómetros de Hannover.

Hay procedimientos legales en curso que podrían verlo en libertad poco después de dos tercios de su condena. Si bien está tras las rejas por tráfico de drogas, Brueckner busca apelar contra una condena por la violación en 2005 de una mujer de 72 años, también en Praia da Luz. Esa sentencia aún no se ha finalizado en espera de una apelación de los abogados del acusado sobre los tecnicismos de extradición.

El mes pasado, un documental emitido por la cadena alemana Spiegel reveló un motorhome como un lugar para “esconder drogas y niños” que usaba el ciudadano alemán.

Durante una inspección detallada del vehículo que se prolongó por seis días, los detectives encontraron mucha ropa de niños, en su mayoría, trajes de baño, que fueron mostrados por TV. Como Brueckner nunca tuvo hijos, es un indicio claro de su perversión hacia los menores.

La Policía también encontró seis memorias USB con más de 8.000 archivos con fotos y videos de abusos sexuales de menores. Después de ese episodio, Brueckner fue condenado por posesión de pornografía infantil, pero no se le encontró ningún vínculo con la desaparición de Inga, otra nena desaparecida desde 2016.