Le propuso matrimonio a su novia recuperada de Covid-19 con la complicidad de los profesionales

Los empleados de un hospital de Colombia fueron testigos de un momento muy romántico en tiempos de pandemia. Un joven le propuso matrimonio a su novia, quien había estado muy delicada por el coronavirus.

Diana Paola Angola Mosquera, dio a luz a su hijo mientras permanecía en un coma inducido por complicaciones con el virus. La mujer, de 35 años, conoció a su bebé después de 21 días del nacimiento.

Tras ese esperado encuentro, Diana recibió una sorpresa.

Tras ese esperado encuentro, Diana recibió una sorpresa. Su novio Jefferson Riascos Echeverry, le propuso matrimonio con ayuda de la clínica Versalles, en Cali.

Según informó El Tiempo, Riascos llevaba más de 40 días sin ver a su pareja y cuando pudo visitarla la sorprendió con carteles, un ramo de rosas y un anillo de bodas.

“El detalle de la clínica Versalles fue muy bonito, me brindaron la mejor idea. Estoy muy agradecido con Dios y la virgen María. Ya teníamos todo planeado sobre matrimonio y la verdad hoy fue el día, después de tantos días sin verla. Estoy contento con este nuevo camino que voy a empezar con mi esposa. Ahora sigue pensar en la recuperación de Diana y en el matrimonio, poder reunirme con la familia y mi hijo, tenerlos todos juntos”, contó Jefferson.

“Nunca me esperaba eso, él es un hombre maravilloso, que sorpresa tan linda. Nosotros ya pensábamos casarnos, no me imaginé que esto sería así, con tanta gente y él ahí, todo contento, sin nada de pena, nunca me lo imaginé”, dijo la mujer.