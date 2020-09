¿Cómo hizo? Una mujer con dos hijas y que no trabajó por 25 años ahora posee un negocio multimillonario

Alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida requiere un gran sacrificio y mucho trabajo. Sin embargo, la creatividad es un aspecto muy importante, al cuál apeló una mujer para crear su propio negocio de belleza que factura 10 millones de libras por año con tan solo un caldo.

Esta es la historia de Maxine Laceby, una mujer estadounidense que no trabajo durante más de dos décadas, que tiene dos hijas y que a partir de su inteligencia se convirtió en multimillonaria.

“Mi último trabajo fue cuando tenía 25 años trabajando en ventas. Luego, desde que tuve a mi primera hija, fui una madre que se quedaba en casa. Cuando mis hijos fueron a la universidad, sentí que ya no me necesitaban”, comenzó diciendo la mujer.

Y agregó: Tenía 50 años y podía hacer lo que quisiera. Me divorcié de mi esposo 10 años antes y finalmente estaba sola.

“Siempre he tenido un poco de creatividad, así que me inscribí en una Licenciatura en Bellas Artes. Uno de los primeros proyectos fue explorar la belleza desnuda, así que tuve que quitarme el maquillaje y los productos para el cabello. Fue entonces cuando tuve una epifanía”, relató a The Mirror

Y continuó: “Esa fue la primera vez que entré en mi propia piel y me sorprendió lo inseguro y vulnerable que me sentía. Le había dado tanto a mi familia a lo largo de los años que me perdí en el proceso”

Luego afirmó que “había perdido toda mi confianza en mí mismo. Y mi dieta fue terrible. Me puse bocadillos todo el tiempo o me salte las comidas y me comería un paquete de galletas al final del día. Necesitaba nutrirme y fue entonces cuando comencé a hervir un caldo”.

"En ese momento, era una gran locura por la salud en Estados Unidos; había leído sobre personas que cocinaban huesos de animales para mejorar su bienestar. Tomaba la carcasa de pollo o cualquier asado que hubiéramos comido ese fin de semana y lo hervía con 3 litros de agua y lo dejaba hervir a fuego lento durante seis horas.

Y siguió: "Luego, tendría alrededor de 20floz / 600ml de stock. Una vez que se enfrió, se convirtió en una mezcla gelatinosa. Lo bebí todos los días y dos semanas después, mis huesos dejaron de doler, mi piel brillaba, mi cabello se volvió más grueso y el blanco de mis ojos se volvió más brillante. Ese fue mi momento de bombilla.

“Volví a contratar mi casa y saqué 16,000 libras para poder autofinanciar y convertir mi caldo en un suplemento de belleza, ya que ningún banco me prestaría el dinero. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr; si todo fallaba, tendríamos que movernos. Tenía un producto que funcionaba, solo necesitaba averiguar cómo producirlo en masa, empaquetarlo y venderlo”

Y agregó: "Después de una investigación exhaustiva y de hablar con un científico útil de la Universidad de Birmingham y la Agencia de Normas Alimentarias, decidí usar un colágeno marino tipo 1 (era más efectivo que el colágeno del caldo de huesos) y crear una fórmula líquida ya mezclada. Podría vender en bolsitas.

Por supuesto que el camino no fue fácil. Al respecto, señaló: “Durante los primeros nueve meses, me volví a contratar para recaudar un total de £ 249,000 de mi propio dinero. Hubo un período de cinco meses en el que todo lo que hice fue desembolsar dinero. Pero tenía fe y creo que pasamos de girar más de £ 3 mil en un mes, a £ 7 mil, a £ 9 mil… £ 12 mil… £ 18 mil. En el primer año, entregamos poco menos de medio millón"

“No supe cómo encender una computadora hasta los 50. No hago hojas de cálculo, las cifras están todas en mi cabeza. Todo lo que sé es lo que he aprendido de ser madre”, expresó.

Por último, concluyó: “Siempre trato de ser la mejor versión de mí mismo. Tengo 53 años y peso 2,5 kilos más que nunca, tengo el pelo corto y gris y soy feliz en mi piel ... El mejor momento de mi vida fue cuando me permití ser yo mismo. Estoy ganando mucho dinero, pero no me siento diferente. Me quedo dormido en el sofá viendo la televisión y me levanto temprano para empezar a trabajar. Realmente no lo pediría de otra manera"