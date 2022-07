¿Cómo hace? Una madre desempleada cría a su hijo como millonario y hasta tiene chupete de oro

Una mujer desempleada ha desconcertado a Reino Unido debido a la crianza que le está dando a su hijo de un año. Kasey Akram se autodenominada madre a tiempo y confiesa que le encanta consentir a Jareem.

Si bien miles de padres alrededor del mundo tienen el deseo de darles lo mejor a sus hijos, esta mujer ha decidido llevar este deseo al extremo.

Algunas de las posesiones más extravagantes de Jareem incluyen una cadena Versace de US$ 900, un brazalete con incrustaciones de diamantes de US$ 1.100 y un chupete de oro sólido valuado en US$ 1.200.

Sin embargo, eso no es lo más extravagante. Kasey trata a su hijo como si fuera un rey antiguo y a la hora de darle un baño usa leche tibia y miel. “Tan pronto como tuve a mi hijo pequeño, mi obsesión cambió de cómo me veía yo a centrarme en mi hijo”, explicó Kasey a Mirror.

“Es el niño más encantador del mundo y me he peleado con amigos por cuánto he gastado en él. Compro mi ropa en galpones, de intercambio o con descuento para poder gastar todo en mi hijo”, reveló la mujer de 32 años y oriunda de Sheffield, en South Yorkshire.

“Uso algo de caridad mientras él usa una camiseta de US$ 60. No exagero, pero si tuviera la opción caminaría desnuda para que él pudiera usar lo mejor de lo mejor”, agregó.

Pese a que está desempleada, no le gusta privar de nada a su hijo. “Lo que le gusta, lo obtiene; y si no puedo pagarlo, llamo a su padre y consigo el dinero”, afirmó.

Kasey, quien anteriormente trabajó como bailarina y modelo, contó que antes no tenía deseos de ser madre pero cuando se quedó embarazada de Jareem en 2020 todo cambió.

“Nunca ha visto una rebanada de pan blanco en su vida y lo que yo como, él lo come: le gustan las aceitunas, los pimientos asados, todos dicen que tiene un paladar refinado”, explica Kasey.