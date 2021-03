Chofer de Uber pidió a tres pasajeras que usaran barbijo y ella respondieron con insultos, golpes y hasta le tosieron en la cara

Un chofer de Uber fue víctima de un salvaje ataque por parte de tres mujeres que habían contratado el servicio, solo por el motivo de que el conductor les exigió a las pasajeras que se colocaran el barbijo para viajar .

Todo se desató cuando Subhakar Khadla (32) recibió una solicitud para realizar un viaje. Acto seguido pasó a buscar al cliente por San Bruno Avenue y Felton Street, en San Francisco, Estados Unidos. Al llegar al lugar observó que no se trataba de uno, si no de tres clientes mujeres que, al subirse al auto, no se colocaron el tapabocas.

Ante esto, Khadla les pidió que lo usaran, cosa que no hicieron, por lo cual el conductor canceló el viaje y les pidió que se bajaran. Allí se desató el caos: el trabajador recibió una lluvia de insultos, golpes y tosidas en su cara.

“Comenzó a burlarse de mí, a insultarme, a cuestionarme por ser hombre. Las mujeres incluso estaban hablando de dispararme. Llamaban a sus primos para que vinieran a matarme. También se burlaban de mi color de piel y procedencia. Es una vergüenza”, dijo Khadka a la cadena de noticias ABC News.

Luego, una de las agresoras exclamó “A la mierda las mascarillas” y tosió en la cara del chofer, mientras sus amigas se reían y lo insultaban. En un momento, la pasajera también tomó el teléfono del hombre y le arrancó violentamente el barbijo .

Tras salir del coche, una de las acompañantes metió la mano en una de las ventanas y roció el vehículo con, lo que se cree, era gas pimienta. Finalmente, escaparon del lugar con total tranquilidad.

Ayer, la policía de San Francisco informó que está investigando el incidente. Mientras tanto, Uber y Lyft anunciaron la prohibición de por vida para la violenta mujer, quien no podrá volver a utilizar las aplicaciones de la compañía.