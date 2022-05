China y Rusia vetaron resolución de EE.UU. para imponer sanciones contra Corea del Norte

China y Rusia han vetado este jueves una resolución propuesta por EE.UU en el Consejo de Seguridad de la ONU para imponer medidas restrictivas adicionales a Corea del Norte debido a la escalada de tensiones por los recientes lanzamientos de misiles. ”Vergonzoso que China y Rusia hayan vetado la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para responder a las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte”, ha dicho en su perfil oficial de Twitter la ministra de Exteriores británica, Liz Truss.

Durante la sesión, el embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, ha defendido que “continuar sin hacer nada supondrá un gran riesgo para la estabilidad regional y para la arquitectura internacional de no proliferación”. De esta forma, ha subrayado que “Francia no ha escatimado esfuerzos para garantizar que el Consejo de Seguridad hable con una sola voz” y ha insistido en que no se puede permitir que “Corea del Norte continúe desarrollando sus programas nucleares y balísticos con impunidad”.

“El punto de partida de este proyecto de resolución que propusimos Rusia y China tenía como objetivo paliar las dificultades que tiene Corea del Norte y dar un nuevo impulso al proceso político. El imponer sanciones adicionales no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava”, ha defendido. De esta manera, ha insistido en que “es contradictorio” imponer sanciones que producen un efecto negativo en la población del país y “estar afirmando dar ayuda humanitaria”. “China no avala esta manera de trabajar”, ha indicado, agregando que hay que “abandonar la mentalidad de la Guerra Fría”.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha subrayado, por su parte, que “la presentación de nuevas sanciones” es “un callejón sin salida”, ya que tienen un “carácter inhumano” debido, además, a los efectos de la pandemia. Por su parte, el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, ha sostenido, tras la votación, que el veto de China es una “decisión prudente”, ya que “el diálogo y la negociación” es la única manera de resolver el problema. Así, ha hecho énfasis en la responsabilidad de EE.UU. y su “incapacidad de incumplir los acuerdos” para lograr la paz.