China llama a EE.UU. a evitar una Guerra Fría y le pide “prudencia” con Taiwán

China pidió al presidente estadoundiense, Joe Biden, “prudencia al abordar la cuestión de Taiwán”, en respuesta a unas declaraciones del mandatario, quien aseguró ayer ante la ONU que Washington no busca una “Guerra Fría” con Pekín.

“China se mantiene estable en su política hacia Estados Unidos. Pero es Estados Unidos quien tiene que manejar la cuestión de Taiwán con prudencia”, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian en rueda de prensa.

“Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para alcanzar una coexistencia pacífica y mantener una cooperación beneficiosa para ambos países pese a sus diferentes sistemas sociales e Historia”, agregó.

Biden afirmó el miércoles ante la ONU que no busca una “Guerra Fría” con China y reiteró que Washington no apoyará ningún cambio unilateral del statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín. “No buscamos el conflicto, no buscamos una Guerra Fría. No queremos que ninguna nación tenga que elegir entre Estados Unidos y otro aliado. Pero Estados Unidos promoverá un Indopacífico libre, abierto, seguro y un mundo próspero”, afirmó Biden ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario reiteró el respeto de su Gobierno al principio de “una sola China” que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país, de forma que el único Ejecutivo chino al que debe reconocer EE.UU. es el que tiene sede en Pekín, lo que lo aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán.

Esos comentarios sobre China y Taiwán llegan después de que en una entrevista con la cadena CBS, retransmitida este domingo, Biden dijera que sí enviaría a fuerzas militares estadounidenses a defender Taiwán en caso de que China invadiera la isla. La Casa Blanca intentó posteriormente matizar esas declaraciones y dijo que la política hacia Taiwán no ha cambiado.

La tensión entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán se ha incrementado en los últimos meses con maniobras militares de China cerca de la isla y una polémica visita a principios de agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi y en los últimos días con más intervenciones de buques de guerra estadounidenses y canadienses patrullando el estrecho.