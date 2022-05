Buscó a su niñera por todo el mundo y la encontró 45 años después

Juan Jonsson, un pastor de una iglesia de España, viajó hasta Bolivia para buscar a la mujer que lo cuidó cuando era pequeño. El hombre de 45 años, nacido en Suecia, había comenzado la campaña de “Encontrando a Ana” para poder retribuirle todo el amor que ella le había brindado. Finalmente, la halló y el encuentro fue conmovedor.

Ana Jiménez cuidó a “Juanito” en Cochabamba, Bolivia, cuando tenía apenas 6 años. Sus padres se habían mudado a ese país por cuestiones laborales. Allí vivieron seis años hasta que luego se fueron a España y no volvieron a verse hasta ahora. Sin embargo, Jonsson nunca olvidó a Ana y hace unos meses tuvo la idea de abrir una página, con el título “Una ayuda para Ana”, en la que pretendía recaudar donaciones de los usuarios. De esta manera, Juan viajó desde Fuengirola, España, hasta Yacuiba, donde vive la mujer junto a su hijo, quien fue clave para el reencuentro. El momento quedó registrado en un video de TikTok que se viralizó.

Juan tocó la puerta de la casa de Ana y ella le abrió. “Ella sabía que alguien iba a ir a visitarla, pero no sabía quién”, dijo el pastor en una entrevista. La mujer no entendía quien era hasta que él se lo dijo y le mostró sus fotos de bebé. Ana lo abrazó de inmediato y lloró de la emoción. “Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Cuando él era un niño, yo estaba triste de haber perdido a mis hijos, entonces él y su familia llegaron como un regalo de Dios”, contó la mujer de 78 años.

Jiménez recordó algunas anécdotas y travesuras de Juan. “Yo le decía ‘mi cholo sueco’ y él me decía ‘mi nana’”, dijo. Finalmente, el pastor indicó que quiere “honrar” a Ana y busca seguir ayudándola para recompensar lo que hizo con él. “Soy un privilegiado”, aseguró el hombre.