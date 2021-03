Brasil registró 22 días seguidos de nuevos récords de muertes por el coronavirus

Hace semanas que Brasil es el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia de coronavirus , solo es superado por Estados Unidos . En relación a esto el vecino país presenta una seguidilla de récord en cantidad de fallecidos y en las últimas 24 horas registró 2.331 y ya suma un total del 292.856 muertes.

El país comandado por Jair Bolsonaro marcó un registro de 22 días seguidos de nuevos récords en cuanto a las cifras diarias de nuevos muertos por el Covid-19, es decir, el número de defunciones cada 24 horas se supera a si mismo desde el pasado 27 de febrero.

Desde la noche del viernes se reportaron 72.326 nuevos casos que elevaron el total a 11.949.335 infectados en el país. Según las cifras publicadas por el diario O Globo la media móvil fue de 72.869 positivos. Estas cifras son un 9% mayores a las que se obtuvieron hace 14 días atrás.

Lejos de producirse un retroceso en la propagación del virus, la campaña de vacunación avanza de forma lenta. En torno a esto, luego de la actualización de las campañas publicadas por 18 estados y el Distrito Federal, en todo el país fueron inmunizados unas 11.721.357 personas, que representan un 5,54% de la población.

El pequeño porcentaje de vacunados está generando un gran inconveniente en todo el país y las áreas más golpeadas como San Pablo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y el Distrito Federal, donde los contagios están en alza,y el sistema de salud no da abasto para atender a los pacientes.