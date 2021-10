Biden le pidió al gobierno de China que no avance sobre Taiwán

En medio de la creciente tensión entre Taiwán y China por cuestiones territoriales y políticas, el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado en las últimas horas exigiéndole a Xi Jinping que detenga el avance sobre la isla.

“He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo en que cumpliremos con el acuerdo de Taiwán. Ese es el punto en el que estamos y he dejado claro que no creo que él (Xi) deba hacer otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo”, expresó Biden ante los medios de comunicación, según dio a conocer la Casa Blanca.

Biden parecía referirse a la antigua “política de una sola China” de Washington, según la cual reconoce oficialmente a Pekín en lugar de Taipéi, y a la Ley de Relaciones con Taiwán, que deja claro que la decisión de Estados Unidos de establecer lazos diplomáticos con Pekín en lugar de con Taiwán, se basa en la expectativa de que el futuro de Taiwán se determine por medios pacíficos.

Por su parte, China afirma que Taiwán es territorio chino, que debe ser tomado por la fuerza si es necesario. Y por otro lado, Taiwán dice que es un país independiente y que defenderá sus libertades y su democracia, y culpa a China de las tensiones.

Dado que también crece la tensión entre las dos Coreas, la región asiática mantiene en vilo a los grandes líderes del mundo ya que existen armas nucleares que poseen unos y otros y una escalada de violencia entre estos actores sería de impacto mundial.