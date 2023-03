Video reveló ataque racista en una pizzería de EE.UU: “No voy a darle mi dinero a un maldito inmigrante ilegal”

Una mujer estadounidense atacó a un trabajador de una pizzería porque había puesto un programa en español en el televisor del local de comidas. Se trata de un nuevo ataque racista registrado en video, que tiene lugar en Estados Unidos.

El hecho tuvo lugar en Amy´s Pizza, un local de comidas de Filadelfia. Según cita la denuncia que realizaron desde el restaurante, la mujer entró al lugar y al notar que habían puesto un canal en español en la televisión se enfureció.

La mujer le dijo al trabajador que poner el “televisor en español” era como decirle “jodete” a los americanos. “Mi padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Fue a la guerra para que sus amigos y su familia para que pudieras sentarte aquí ahora mismo y ganar dinero. ¿Y vas a hacer este tipo de mierda?”, preguntó.

El hombre trató de no responder a las agresiones mientras hacía las operaciones para devolverle el dinero a la mujer. “Lo que pasa es que no eres americano. Te buscaré y te echaré de nuestra ciudad. Que te jodan. Devuélveme mi dinero. No voy a darle mi dinero a un maldito inmigrante ilegal”, agregó la mujer.

La situación fue registrada en video por una compañera del empleado agredido y después se viralizó en redes. La agresora, al ver que la estaban grabando, sacó su teléfono e hizo lo mismo. “Me están filmando porque soy blanca”, afirmó.

Denuncia por racismo

Según informó el New York Post, debido al incidente tuvieron que llamar a la Policía. Los dueños del local presentaron cargos en contra de la mujer por el ataque racista y las autoridades empezaron una investigación.

“Esta señora entró en nuestra pizzería y escuchó español procedente de nuestro televisor y comenzó a discriminarnos. No todos los hispanohablantes son mexicanos y fue atrevido por su parte asumirlo”, indicaron.

“La discriminación no debería ocurrirle a nadie, no importa quién sea ni cuál sea su origen. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Lo siento mucho si alguna vez has experimentado algo así”, expresaron desde Amy´s Pizza.