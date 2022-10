Asombro en EEUU por un extraño y enorme animal de pelo blanco que apareció en la playa

Los restos de un animal marino fueron descubiertos por dos personas en la costa noroeste de Oregón, Estados Unidos. Todo aparenta ser un “globster”, una masa orgánica no identificada que aparece en la costa de un océano u otra masa de agua. El misterioso ser tiene el tamaño de un camión y está cubierto de pelo largo y blanco, lo que ha despertado todo tipo de hipótesis entre los vecinos.

El hallazgo fue realizado por Adoni Tegner y Merica Lynn mientras paseaban por la playa de la ciudad de Florence, quienes filmaron el suceso el pasado miércoles. Ambos aseguraron al portal de noticias Koin 6 News que “simplemente no se parece en nada a lo que hayamos visto”.

“Hemos visto ballenas varadas antes, y algunas que habían estado atrapadas en la orilla durante algunas semanas, y nunca les había crecido el pelo de esa manera”, agregó Lynn. Por otra parte, en declaraciones recogidas por The Sun, Tegner manifestó no poder identificar a la criatura cuando la vio por primera vez, además dijo que desprendía un olor fétido, como el de un “mamífero en descomposición”. “No se parece en nada a lo que he visto”, agregó Adoni Tegner.

Jim Rice, gerente del programa de varamientos del Centro de Ciencias Marinas Hatfield de la Universidad Estatal de Oregón, explicó desde su perspectiva porque el “globster” podría ser un cadáver de ballena. “Lo que parece pelo son los restos en descomposición de otros tejidos del cuerpo: músculos, nervios, tendones... Estimo que lleva muerta desde hace varios meses”, manifestó el profesional.