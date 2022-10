Así son los diminutos departamentos de nueve metros cuadrados altamente demandados en Tokio

La superpoblación de Tokio ha llegado a un punto crítico. De hecho, en 2018, el gobierno japonés comenzó a pagarle a las personas para que se mudaran de ciudad y así descomprimir un poco los espacios, pero la medida tuvo gran impacto.

En este contexto, han surgido nuevas formas de “habitar” la ciudad y los empresarios inmobiliarios le han encontrado la vuelta reduciendo al máximo el tamaño de las viviendas. Tal es el caso de Spilytus, un desarrollador de bienes raíces que ha liderado este cambio hacia espacios incluso más diminutos.

Gentileza Spilytus

Esta empresa ha desarrollado unos departamentos nuevos conocidos como “cuartos de tres tatamis”, por la cantidad de alfombras japonesas estándar que llenan el espacio. En total tienen 9 metros cuadrados.

Spilytus ha estado operando estos departamentos compactos desde 2015 y, con más de 1500 residentes ahora en sus 100 edificios, la demanda ha permanecido intensa.

Gentileza Spilytus

Cómo son los microdepartamentos de nueve metros cuadrados

Las unidades que ofrece Spilytus son pequeñas pero muy elegantes. Tiene pisos blancos, paredes prísmicas y una organización eficiente. Es posible meter un lavarropa, una heladera, un sillón y un escritorio para trabajar. No obstante, The New York Times aclara que no son baratos.

Gentileza The New York Times

El alquiler oscila entre los 340 y los 630 dólares, cuestan un par de cientos de dólares menos que otros departamentos tipo estudio en áreas similares. Pero estos son más modernos.

Gentileza The New York Times

Además, están situados cerca de ubicaciones en tendencia en el centro de Tokio como Harajuku, Nakameguro y Shibuya, que en general son muy caros con tiendas de lujo, cafés y restaurantes.