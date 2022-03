Asesina serial: la anciana que mató y desmembró a 2 personas atacó otra vez en Nueva York

Una asesina serial de 83 años, que pasó la mayor parte de su vida en prisión por matar y desmembrar a dos ex novias está siendo investigada por el asesinato de otra mujer -68 años- cuyo cuerpo mutilado apareció en Brooklyn, Estados Unidos la semana pasada, según informó The New York Post.

La anciana es Harvey Marcelin, que se autodetermina como mujer transgénero, fue acusada la semana anterior de ocultar un cadáver humano luego de que la habrían captado en una grabación de vigilancia tirando estos restos cerca de su apartamento, según fuentes y registros judiciales.

Gracias a una orden de allanamiento, se encontró una cabeza humana en la casa de Marcelin en Cypress Hills y testigos dijeron que la policía también recuperó sierras eléctricas que compró en la reconocida ferretería Home Depot.

Este espeluznante caso sucedió la semana pasada cuando se recuperó el torso de Susan Layden, de 68 años, de un carrito de compras tirado en la esquina de las avenidas Pennsylvania y Atlantic en Nueva York a menos de una cuadra del apartamento de Marcelin.

Después de unos días, la pierna de Layden fue descubierta a unas pocas cuadras al norte y fuentes policiales informaron que aún le falta el brazo.

La asesina, dos veces condenada, podría enfrentar nuevos cargos por asesinato debido a la muerte de Layden, revelaron las autoridades, lo que se suma a su historial criminal ya inquietante. La octogenaria pasó más de 50 años en una prisión estatal por condenas por asesinato y homicidio involuntario que datan de 1963, según los registros de la prisión estatal.

El primer antecedente fue el 18 de abril de 1963, la mató a tiros a su novia, Jacqueline Bonds, dentro del apartamento de la pareja en Manhattan, según indicaron fuentes policiales. Marcelin actuó disparándole a Bond tres veces cuando dijo que la dejaría.

La anciana fue sentenciada a cadena perpetua ese mismo año, pero fue puesto en libertad condicional en mayo de 1984, según muestran los registros de la prisión local.

La asesina estuvo libre menos de un año antes de que la arrestaran nuevamente por apuñalar fatalmente a otra novia que vivía en su casa, metiendo su cuerpo en una bolsa que había tirado en la calle cerca de Central Park, según los registros judiciales. Debido a esto, fue declarada culpable de homicidio involuntario en primer grado en ese caso en 1986 y sentenciada a una pena de prisión de seis a 12 años.

A Marcelin se le negó la libertad condicional varias veces, dijeron las fuentes, y admitió en una audiencia que tenía “un problema con las mujeres”. Finalmente fue liberada del Centro Correccional de Cayuga en el norte del estado americano a fines de 2019, según muestran los registros.

Tres días después de la última vez que se la vio a la víctima, la cámara habría capturado a Marcelin sacando una bolsa del edificio, según denunciaron. Al día siguiente, “se descubrió un torso humano dentro de la bolsa” y a la mujer nunca se la vio nuevamente.

Marcelin está detenida sin derecho a fianza en Riker’s Island y su próxima cita en la Corte Suprema de Brooklyn es el jueves. Las autoridades dijeron que no se espera que declare ante el tribunal.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn dijo que el caso sigue bajo investigación.