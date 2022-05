Archivos desclasificados: el Pentágono reportó al menos 400 ovnis desde el 2004 en EE.UU.

Por primera vez en más de 50 años, el Congreso fue escenario de una audiencia sobre ovnis en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EE.UU., Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de EEUU, Scott Bray.

Bray contó a los integrantes del subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que recientemente había recibido la llamada de un veterano piloto naval. Este, con más de 2.000 horas de experiencia surcando los cielos, le llamó apenas había aterrizado para informarle personalmente de un avistamiento de un ovni. “El mensaje es claro: si ves algo tienes que informarlo”, ha dicho Bray.

El funcionario ha afirmado que desde los años 2000 se ha registrado un aumento importante en la presencia de objetos voladores no identificados o no autorizados en las zonas de maniobras militares. “Los avistamientos han sido frecuentes y continuos”, aseguró Bray. Adelantos tecnológicos como drones o aviones no tripulados han permitido tener más imágenes de estos objetos. Los responsables de las fuerzas armadas de Estados Unidos también han tratado de quitar estigmas a este tipo de denuncias, que antes no eran compartidas por temor a que se pensara que los pilotos estaban locos. “Queremos pasar de anécdotas o historias a llevar un conteo riguroso y basado en la ciencia”, ha añadido.

El presidente del subcomité, el demócrata André Carson, recordó que hace más de medio siglo el Gobierno de EE.UU. puso punto final al proyecto “Blue Book”, que analizó 12.618 ovnis detectados por la Fuerza Aérea de EE.UU. entre 1952 y 1969. Años más tarde, en 2017, los legisladores supieron que el Departamento de Defensa había iniciado de forma discreta un proyecto similar para seguir lo que EE.UU. ha dejado de llamar ovnis para denominar fenómenos aéreos no identificados y el año pasado el Congreso redactó las reglas para esta iniciativa.

En 2021, la Dirección Nacional de Inteligencia publicó un muy esperado informe donde se admitía que los principales organismos militares y de espionaje de la potencia mundial carecían de elementos para explicar 142 avistamientos hechos entre 2004 y marzo del año pasado. “Los datos se siguen recolectando y analizando”, aseguraba el documento a forma de una conclusión que no dejaba a nadie satisfecho.

El legislador demócrata Adam Schiff se mostró intrigado, ya que el informe de junio del año pasado, difundido por la oficina de la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., recogía 18 fenómenos aéreos no identificados, que aparentemente disponían de una tecnología sofisticada y que volaron sin “ningún medio de propulsión discernible”.

En ese sentido, preguntó a Bray si EE.UU. sabe de algún adversario extranjero capaz de hacer volar objetos sin un medio distinguible de propulsión, a lo que el subdirector de Inteligencia Naval respondió que no tienen constancia de que ningún rival que pueda hacerlo. “Simplemente diría que hay una serie de eventos sobre los que no tenemos ninguna explicación”, dijo Bray, quien agregó que este tipo de objetos son los que más les interesan.

Los militares crearon, desde agosto de 2020, equipos multidisciplinarios con físicos, ópticos, meteorólogos y expertos en metales que ayudan a descifrar los misterios. Ronald Moultrie, del Departamento de Defensa, ha explicado que una agencia intenta facilitar la identificación de este tipo de objetos “de forma metódica, lógica y estandarizada”. Para ello han prometido transparencia, “apertura” y rendición de cuentas.