Amor infinito: adoptó a su alumna de 9 años y emocionó al mundo

En Los Ángeles, Estados Unidos, a finales de noviembre, una maestra adoptó a su alumna de 9 años e hizo emocionar a todos. La historia, comparada con la película Matilda de 1996, se viralizó rápidamente y muchas personas se conmovieron con la decisión tomada. La niña está en la primaria y tiene a su madre biológica viva, pero la mujer no se opuso.

Zoe Henry es la educadora que se hizo cargo de su alumna después de haberla tenido hacían dos años. Según informó Radio Mitre, la docente relató: “llego a mi clase y solo la miré, sus pecas, su marca de nacimiento. Y en el momento que la vi, me dije: voy a a adoptar a esta niña. Es mi hija”.

Esta historia conmovedora, tiene a una alumna y su profesora como protagonistas principales. Es por esto es que han comparado este caso con la película Matilda, de 1996, cuando una niña finalmente era adoptada por su profesora. Este filme está basado en el libro homónimo de Roald Dahl.

Cabe señalar que la decisión que tomó esta profesora sucedió en la ciudad llamada La Verne, es parte del condado de Los Ángeles en California, Estados Unidos. La docente reveló, en una entrevista a medios locales, que la genitora no refutó la resolución, “los padres biológicos tienen derecho a impugnar. Eso no sucedió. (...)”.

El amor de madre por parte de la maestra quedó impreso en la niña de 9 años que hace pocos días ya tiene un nuevo hogar. Pero no transitorio, sino uno fijo con su nueva familia. Loralie detalló que estuvo mucho tiempo en orfanatos y que “estar en un hogar de crianza fue realmente aterrador. No sabía qué esperar en otros lugares así o qué me darían de comer”.

La alumna esbozó que fue amor a primera vista: “Realmente no sabía qué hacer. Así que pensé: ‘Bueno, qué podría hacer. Hay alguien esperándome?’ Estaba muy asustada, hasta que conocí a mi mamá. Era mi maestra de segundo grado”. Loralie llegó a estar 1445 días en el sistema de adopción estadounidense hasta que se reencontró con Zoe Henry.

Henry conoció a la madre biológica de quién ahora es su hija y confirmó que “su mamá realmente la ama”. “Sé que realmente quería ser una mejor parte de su vida. Pero como le dije a Loralie, su madre la ama tanto que permitió que fuera adoptada para que yo pudiera darle lo que necesitaba”, señaló la profesora.

Zoe reconoció que el acto de amor más valioso de la madre biológica fue no impugnar la decisión de darle su hija a otra persona en mejor posición social.

Loralie fue adoptada el 20 de noviembre, este es el Día Nacional de la Adopción en los EE. UU.. Ella fue uno de los 165 niños que las autoridades de Los Ángeles dejaron de cuidar y fueron recibidos por nuevas familias para siempre.