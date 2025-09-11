Alumno de 16 años llegó armado al aula, le disaró a dos compañeros y luego se quitó la vida

Un estudiante de 16 años abrió fuego este miércoles en la escuela secundaria Evergreen, ubicada en las Montañas Rocosas, al oeste de Denver, Colorado, hiriendo a dos compañeros de clase antes de quitarse la vida.
Según informó Jacki Kelley, vocera de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, el adolescente utilizó una pistola con la que apuntó y disparó a dos estudiantes dentro del establecimiento educativo, para luego suicidarse en el lugar.
De acuerdo con las autoridades, uno de los heridos permanece en estado crítico, mientras que el otro sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Hasta el momento, se desconocen las causas que motivaron el ataque. Investigadores revisan el domicilio del tirador, su casillero escolar y su actividad en redes sociales en busca de pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.