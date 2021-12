Alemania suspende la aprobación del gasoducto Nord Stream 2

El regulador de energía de Alemania, Bundesnetzagentur, suspendió temporalmente el procedimiento de certificación del gasoducto Nord Stream 2 debido que “el proyecto no cumple con los requisitos de la legislación energética europea”.

“Con base en la situación actual, esto significa que el gasoducto no cumple con los requisitos de la ley energética europea y no puede ser aprobado, ya que las cuestiones de seguridad todavía están en la agenda”, señaló este domingo Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. En respuesta, Dmitri Peskov, el secretario de prensa del gobierno de Rusia, aseguró que no apresurarían el proceso técnico y burocrático del gasoducto, del cual la empresa rusa Gazprom es socia mayoritaria y operadora.

Peskov pidió paciencia mientras se espera la aprobación de la licencia del gasoducto. Anteriormente, el 16 de noviembre, el Bundesnetzagentur suspendió temporalmente el procedimiento de certificación también debido a que era necesario establecer una compañía subsidiaria bajo la ley alemana para administrar la sección alemana del gasoducto. Gazprom anunció la finalización de la construcción del gasoducto el 10 de septiembre.

Una vez puesto a funcionar, el Nord Stream 2 transportará 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde Rusia a Alemania a través del Mar Báltico.