Ahorró el 90% de su sueldo durante 9 años y se compró dos casas a los 32 años

Una joven de 32 años que ahorró el 90 por ciento de su sueldo durante 9 años logró comprarse dos casas. La mujer, que es madre de dos hijos, contó que lo hizo para desafiar y poner en evidencia el alto consumismo.

Wang Shenai, es residente de Nanjing en China, dio una explicación sobre el funcionamiento de su economía en un programa de televisión llamado “Hablando con extraños”.

Aunque no aclaró cuánto es su salario dijo que es un método que emplea junto a su esposo hace nueve años para controlar los gastos familiares.

Wang creció en una familia muy humilde y su familia siempre fue austera así que desde chica, sus padres le enseñaron el valor del dinero.

La mujer reconoció que el solo hecho de gastar dinero la hace sentir “ansiosa y vulnerable”, mientras que ahorrar sus finanzas me da una sensación de seguridad.

Algunos tips para ahorrar dinero

Wang contó algunos de los tips que aplica día a día para ahorrar dinero. Para empezar, compra muebles de segunda mano; los alimentos en oferta; usa el transporte público y busca muchas veces cupones gratuitos para viajar.

No concurre a reuniones sociales a no ser que no deba gastar plata, que no gasta en vacaciones ni en cenas fuera de su casa y aseguró que no invierte más de 100 yuanes y gasta 15 dólares en ropa interior al año.

Así, Wang y su esposo pudieron comprar dos casas en Nanjing, una ciudad relativamente rica de China, capital de la provincia oriental de Jiangsu.

“Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo. No importa cuán grande o pequeño sea. Cuando una mujer encuentra fallos en la sociedad, su casa es donde puede refugiarse”, dijo.