Absolvieron a Donald Trump en el juicio político por el asalto al Capitolio

El expresidente Donald Trump fue absuelto este sábado en el juicio en el Senado, luego que los demócratas fracasaran a la hora de convencer a suficientes republicanos de condenar al exmandatario por el cargo de “incitación a la insurrección” por los disturbios durante la toma del Capitolio.

Los senadores votaron 57 contra 43 a favor de condenarlo, sin lograr la mayoría de dos tercios requerida.

Pese a que 57 senadores votaron a favor de la condena al ex mandatario, la cifra no alcanzó los dos tercios (67 votos) necesarios para hacerlo. Tras conocerse el resultado de la votación del Senado, el equipo de Trump difundió una declaración en la que el ex presidente denunció una “caza de brujas”.

La cámara alta absolvió entonces, por segunda vez en un juicio de este tipo, al ex mandatario republicano, pese a los pedidos de los fiscales políticos del caso, quienes consideraban que Trump era responsable de haber alentando a sus seguidores para generar conflictos que terminaron con el asalto en el Congreso el 6 de enero, en un episodio que dejó 5 personas muertas.