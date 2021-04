Aberrante: mató a sus bebés con agua hirviendo porque “no la dejaban dormir”

Una mujer de 23 años asesinó a sus dos hijos porque estaba cansada de ocuparse de ellos. La homicida puso desinfectante en los biberones de los gemelos de seis meses y después le echó agua hirviendo.

Ocurrió en EEUU . Según informó el diario español 20 Minutos, la fiscalía de Queens, en Nueva York , acusó a Danezja Kilpatrick del parricidio de sus dos hijos.

El horrendo hecho salió a la luz luego de que la propia fiscalía diera a conocer los detalles del crimen. Según se ha recogido, Kilpatrick puso desinfectante en los biberones de leche y luego echó agua hirviendo sobre los niños dentro de la bañera.

Uno de los niños falleció al ser rociado con agua caliente por lo que la mujer tomó su cuerpo y lo puso en una bolsa de plástico negra para posteriormente meterlo debajo de la bacha de la cocina.

El otro, que había sobrevivido al agua hirviendo, fue encontrado por la Policía boca abajo con una herida de arma blanca en la cabeza.

La mujer reconoció el crimen ante la Policía tras ser detenida y dijo que los había matado porque no la deben dormir. “Me rendí y dejé de preocuparme. No me importaban los bebés, por eso los envenené”, dijo.