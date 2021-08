A una chica no la dejaron subir al colectivo por la ‘dimensión’ de su escote y denunció discriminación

Una joven recurrió a las redes sociales para denunciar una situación penosa que vivió cuando intentó subirse a un colectivo y el chofer de la unidad le impidió acceder al transporte público por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros”.

La protagonista de la situación fue una mujer llamada Cristina Durán y el hecho se produjo en Valencia, España. El pasado sábado, Cristina intentó abordar una unidad de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), pero el conductor se lo negó debido a la indumentaria que tenía –su escote-.

Una joven denunció en las redes que no la dejaron subir al micro por su escote. Gentileza

“ No voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, expresó la afectada a través de un posteo en Twitter, al que le agregó la foto con el top de la controversia.

La viralización de dicha publicación provocó gran revuelo y debate dentro y fuera de la plataforma al punto tal que la empresa de transporte tomó contacto con Cristina para pedirle disculpas y comprometerse a “investigar mejor” lo ocurrido y “tomar las medidas necesarias”.

Según lo señaló el portal 20minutos.es, según el Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano en autobuses para la Ciudad de Valencia, no existe ninguna norma específica sobre el código de vestimenta que debe seguirse en los autobuses de la capital valenciana.